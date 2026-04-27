Сувора погода піде, але...: коли в Харків може повернутися тепло до +23 градусів

Думки синоптиків розділилися

У Харків після сильної негоди, яка накрила всю Україну, може вже незабаром прийти весняне тепло. Однак зміни не будуть різкими і їх не варто чекати найближчими днями.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, згідно з даними сервісу, протягом найближчих кількох днів (27-29 квітня) погода в обласному центрі залишатиметься "суворою" як для весни — до +12 вдень і до +4 вночі. Початок тижня також буде похмурим та дощовим. Проте вже на початку травня (1-3 травня), як стверджується, до міста може прийти невелике потепління, яке вже до 3 числа може прогріти повітря майже до літніх +23+11 градусів.

Погода Харків

Потепління також прогнозують і спеціалісти сервісу Meteofor. Вони вважають, що з 1 по 3 травня у Харкові може потепліти з нинішніх +1+7 до +5+14 градусів. Однак, на початку цього тижня (27-30 квітня) можливий навіть мокрий сніг.

А ось прогноз Укргідрометцентру виявився значно стриманішим — +2+9 градусів протягом усього тижня (27-3 травня). Про потепління не повідомляється. Більшість днів можуть бути дощовими.

