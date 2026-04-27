+25 на порозі? Коли в Запоріжжя може прийти справжня весняна погода

Точка перелому для холодів може настати вже скоро

Вітряна та холодна погода у Запоріжжі поступово зміниться теплом. Зміни не будуть різкими, але відчути їх можна буде вже за тиждень.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, початок тижня (27 квітня — 3 травня) буде вологим і вітряним, а "найнеприємнішим" днем може стати понеділок, через поєднання вологи та холодного вітру. Однак, точка перелому в холодній погоді може настати вже 30 квітня, коли сонце почне працювати на повну силу, і денна температура впевнено перетне позначку +15 градусів. До 3 травня стовпчики термометрів, за цим прогнозом, досягнуть +12+25 градусів.

Про поступове потепління повідомляють і спеціалісти сервісу Meteofor. На їхню думку, до 3 травня у Запоріжжі може потепліти до +7+14 градусів із нинішніх +2+9.

Аналогічної думки дотримуються і в "Укргідрометцентрі". Їхній прогноз говорить про те, що в обласному центрі до 3 травня може потепліти до +6+16 градусів.

