Дубак затримається: метеоролог дала сумний прогноз погоди на травень

Цьогорічна весна виявилася скупою на теплі дні

Травень почнеться з низької температури та заморозків. Квітневе похолодання зачепить перші дні останнього весняного місяця.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповіла начальник відділу метеорології та прогнозів Рівненського обласного центру з гідрометеорології Ірина Вакулінська: У травні — загроза заморозків: коли в Україну нарешті повернеться справжнє тепло

Заморозки, що накрили Україну, триватимуть до кінця квітня. У перших числах травня ймовірні заморозки на ґрунті. Однак повітря поступово прогріватиме тепла повітряна маса із заходу та південного заходу Європи. Відчутне потепління синоптики очікують вже з 4 травня.

"У південних регіонах може бути кардинально інша ситуація. "Язик" холоду близько 5 травня, може захопити Херсонську область і навіть Туреччину. І у нас на Рівненщині буде тепліше, аніж у них", — розповіла Ірина Вакулінська

Прогноз погоди у Києві до 7 травня. Зображення створене ШІ

Чи буде у травні справжнє тепло

За словами синоптика, середньомісячна температура травня в Україні +15. Тому відкрити купальний сезон зможуть хіба що моржі.

Прогноз Укргідрометцентру на 2 травня

"Середньомісячна температура травня у нас +15. Не знаю, хто любить за такої температури купатися в травні. А комфортно купатися буде у червні. Хоча купатися у травні – це за бажанням. "Моржі", дійсно, можуть купатися і у травні, і у лютому", — каже вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у неділю, 26 квітня Україну накрила сильна негода. Вирував сильний вітер, який здійняв пилові бурі, зривав дахи та валив дерева. Через негоду є загиблі.