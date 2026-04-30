Майская жара уже на пороге? Названы даты, когда в Харькове может резко измениться погода

Начало месяца будет "раскачкой" с дождями

Летняя погода может прийти в Харьков уже в первой декаде мая. Столбики термометров после недавних холодов могут резко развернуться в сторону потепления уже в ближайшие несколько дней.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

По данным системы, начало месяца будет "раскачкой" с дождями, а настоящая "жара" ворвется в город поближе к выходным. Уже с 5 мая в областной центр придет первая волна тепла — +20+10 градусов. Постепенно температура воздуха будет прогреваться еще сильнее и к 10 числу на столбиках термометров могут показаться почти летние +25+14 градусов.

О потеплении до +20 градусов сообщает и сайт "Укргидрометцентра". Его синоптики прогнозируют постепенный приход тепла, которое к 8 мая может прогреть воздух до +21+12 градусов. Небольшие дожди возможны только в самом начале месяца.

О резком потеплении свыше +20 градусов также сообщают и специалисты сайта Meteofor. По их данным, уже к 8 мая в областном центре прогнозируется +20+10 градусов тепла.

