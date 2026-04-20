Прогнози погоди можуть бути різними. Що таке WeatherNext 2 від Google

Нові технології здатні відразу враховувати вологість, точку роси та пориви вітру у своїх аналізах

Погодні умови змінюються регулярно (особливо локальні) і часто стандартні сервіси не встигають за оновленнями. Однак із впровадженням нейромереж стежити за змінами стало простіше.

Однією з таких моделей є WeatherNext 2 від Google. "Телеграф" розповідає про те, чим корисний сервіс.

WeatherNext 2 працює на базі ШІ моделей GraphCast та Functional Generative Networks (FGN) і не просто каже "буде +10", сервіс моделює 100 варіантів розвитку подій та вибирає найбільш ймовірний сценарій зіткнення повітряних мас.

Це дозволяє дізнаватися про погоду більш точково та точно.

Як це працює

Модель бачить місто не як одну точку, а як сітку. Це дозволяє передбачити, що хмара затримається над правим берегом довше, ніж над лівим. Система враховує вологість, точку роси і пориви вітру, видаючи "реальну температуру", яка часто важливіша за цифри на градуснику.

Також WeatherNext 2 може прогнозувати різні аномалії. Такі моделі першими "бачать" мокрий сніг серед весни або пилові бурі.

Варто зазначити, що повідомлення від ШІ – це завжди набір із ймовірностей, що проходять через тисячі симуляцій. Потім користувачу видається найімовірніший сценарій із відсотковим співвідношенням.

Приклад прогнозу погоди від WeatherNext 2

Важливо: розрахунки від нейромереж є додатковим аналітичним шаром, який допомагає глибше зрозуміти деталі прогнозу. Базовим та єдиним офіційним джерелом прогнозів погоди в Україні є "Укргідрометцентр".

Де дивитись прогнози

"Телеграф" використовує прогноз від WeatherNext 2, як один із додаткових інструментів у своїх матеріалах. Також користувачі можуть особисто оцінити сервіс, вбудований, наприклад, в ШІ від Google під назвою Gemini

