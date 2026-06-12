Світу загрожують торнадо і спека: чи зачепить "Ель-Ніньйо" Київ та Одесу

Метеоролог пояснила, чого очікувати влітку

Кліматичні явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья, які формуються в Тихому океані, активно впливають на температуру повітря в низці регіонів світу. Однак вони не повинні позначитися на погодних умовах в Україні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. За її словами, наслідки цих явищ можуть спостерігатися в атмосферних процесах на висоті близько 5 кілометрів.

Незважаючи на обговорення можливого впливу на погоду у Східній Європі, включаючи Київ, Карпати та Одесу, у червні, липні та серпні цей кліматичний феномен ніяк не торкнеться нашої країни.

"Тому що Ель-Ніньо зараз дуже активно піднімає температуру (повітря, — ред). І європейські та американські вчені очікують, що це будуть найвищі значення. Але я думаю, що територія України не схильна до атмосферних процесів. Реакція в основному на узбережжі Тихого океану. По берегу американського континенту може бути", — підсумувала метеоролог.

Вазіра Мартазінова

Ель-Ніньо

Кілька століть тому рибалки біля узбережжя Перу помічали дивну річ: наприкінці грудня вода в океані теплішала. Риба зникала, а шторми почастішали. Рибалки назвали це явище "El Niño" — від іспанського "хлопчик", тому що воно виникало якраз на Різдво.

Суть процесу проста: нагріта вода Тихого океану активно випаровується та насичує атмосферу колосальною кількістю енергії. Це змінює глобальну циркуляцію повітряних мас і разом із нею погоду по всій планеті.

Найбільше дістається Центральній та Південній Америці: там аномалія провокує потужні зливи, торнадо та масштабні руйнування. Але наслідки зазнають і Африка, і Азія, і Австралія, і Європа.

Найбільший внесок у вивчення цього явища робить NOAA : вчені зафіксували, що кількість повеней у світі з кожним циклом Ель-Ніньо зростає навіть у порівнянні з потужними аномаліями 1982-1983 та 1997-1998 років. Води Тихого океану нагріваються прискореними темпами – і це змінює правила гри.

Ла-Нінья

Ла-Нінья океанічне та атмосферне явище, яке є холоднішим аналогом Ель-Ніньо. Назва Ла-Нінья іспанською мовою означає "дівчинка" (за аналогією з El Niño — "хлопчик"). У минулому явище також називали анти-ель-Ніньо та El Viejo, що означає "старий".

Це складне кліматичне явище, яке виникає кожні кілька років внаслідок коливань температури океану в екваторіальній смузі Тихого океану. Відбувається, коли сильні вітри переносять теплу воду поверхнею океану убік від Південної Америки Тихим океаном убік Індонезії. У міру того як ця тепла вода рухається на захід, холодна вода з морських глибин піднімається на поверхню біля Південної Америки.

Хвилі тропічної нестабільності, видимі на картах температури поверхні моря і показують мову холоднішої води, часто присутні під час нейтральних умов або умови Ла-Нінья.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що метеоролог розкрила секрет перемоги над зливами у Чорнобилі. Катастрофа могла бути масштабнішою.