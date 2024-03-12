Рентабельність майже 12 000% — як НБУ заробляє на пам’ятних монетах з початку війни

За два роки війни зроблено 39 випусків пам’ятних та ювілейних монет

Понад 53 мільйони пам’ятних та ювілейних монет зі срібла та різних сплавів випустив Національний банк України у 2022—2023 роках. Причому на внутрішньому ринку було продано 1,65 млн монет.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Телеграфу". За даними Національного регулятора, за два роки війни було зроблено 39 випусків пам’ятних та ювілейних монет.

У 2022—2023 роках левова частка монетних випусків припала на пам’ятні монети, які допущені до обігу, – всього їх випустили 52 мільйони номіналом у 10 гривень кожна, на основі цинку з нікелевим покриттям. З цього числа лише 384,7 тис. одиниць було продано за 3,84 млн грн, а решта потрапила у вільний обіг і використовувалася за номіналом.

В умовах війни НБУ відмовився від випуску пам’ятних монет із золота, проте зі срібла було викарбувано 56 512 монет та 1 млн 585 тис. монет з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку).

Карбування та продаж пам’ятних монет вигідні для НБУ – на їхньому продажу у 2022—2023 роках Нацбанк заробив 455,8 млн грн, головним чином через різницю між номінальною та ринковою ціною при продажу. При цьому вартість випуску пам’ятних монет "Телеграфу" повідомити відмовилися, наголосивши, що це є комерційною таємницею.

Так, викарбувавши у 2022 році 25 тисяч срібних монет загальною номінальною вартістю 275 тисяч гривень, на продажі 15 180 з них Нацбанк заробив 32,11 млн грн. Тобто різниця між номінальною ціною монет у 275 тисяч гривень та 32 мільйонами, які вторговав НБУ, становила 116 разів, або 11 600%.

У 2023 році на срібло в монетах від нацрегулятора стався справжній бум – при випуску 36 512 монет в Україні за рахунок старих карбувань було продано 59,36 тис. монет за 124 млн грн, хоча номінальна вартість випущених становила лише 335 тисяч гривень.

Ще більший бум стався на ринку золотих монет – хоча Національний банк України у 2022—2023 роках їх не випускав, лише у 2023-му було продано 18,37 тис. штук на 168,8 млн грн. За два роки виручка від їх продажу склала 178,5 млн грн, а середня ціна однієї монети – близько 10 тисяч гривень.

Втім, судячи з пропозиції інтернет-магазину НБУ, можна придбати пам’ятні монети з золота на будь-який смак – за цінами від 4 635 гривень до 95 154 гривень. Окрім інтернет-магазину Нацбанку пам’ятне карбування від нацрегулятора можна придбати у "Приватбанку", "Радабанку", "Укргазбанку" та "Таскомбанку".