В Ізраїлі знайшли рідкісну 2000-річну монету з гравіюванням: що на ній викарбувано (фото)

На одній зі сторін напис відсилає до біблійного періоду за століття до народження Христа

В Ізраїлі археологи виявили рідкісну та водночас унікальну монету віком 2 тисячі років. Її особливість полягає в наявності написей з обох боків.

За інформацією Christian Headlines, ця монета була знайдена під час розкопок біля печери в природному заповіднику Мазук Ха-хетекім. Вона датується часами повстання Бар Кохби (132-135 рр. до н.е.) – єврейського опору римському пануванню.

Що саме викарбувано на цій монеті

Сама монета відсилає до біблійного періоду за століття до народження Христа, підкріплюючи історичні зв’язки з релігійним лідерством того часу. Так, на одній стороні монети зображено фінікову пальму з написом на івриті "Елеазар Священник", тоді як на іншій – гроно винограду з текстом "Рік першого визволення Ізраїлю".

Зазначається, що це відкриття супроводжувалося знахідкою ще трьох монет з іменем "Симеон". Вони всі також пов’язані з часом повстання Бар Кохби.

Своєю чергою, ізраїльська антикварна влада зазначає, що згаданий на монеті Елеазар, ймовірно, був священнослужителем того періоду, можливо, Рабі Елеазаром Хамодаї, відомим учнем Рабі Аківи та Рабі Йоханана бен Закая, який відіграв значну релігійну роль під час повстання Бар Кохби й загинув у місті Беітар, що було штаб-квартирою повстанців.

Стародавні монети

Цінні артефакти були виявлені під час спільної археологічної експедиції Ізраїльської антикварної влади, Міністерства спадщини та Археологічного офісу військової адміністрації Юдеї та Самарії з метою врятування давніх скарбів від рук мародерів.

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