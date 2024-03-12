Рентабельность почти 12 000% – как НБУ зарабатывает на памятных монетах с начала войны

За два года войны произведено 39 выпусков памятных и юбилейных монет

Более 53 миллионов памятных и юбилейных монет из серебра и различных сплавов выпустил Национальный банк Украины в 2022—2023 годах. Причем на внутреннем рынке были проданы 1,65 млн монет.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос "Телеграфа". По данным Национального регулятора, за два года войны были произведены 39 выпусков памятных и юбилейных монет.

В 2022—2023 годах львиная доля монетных выпусков пришлась на памятные монеты, которые допущены к обороту, – всего их выпустили 52 миллиона номиналом в 10 гривен каждая, на основе цинка с никелевым покрытием. Из этого числа лишь 384,7 тыс. единиц были проданы за 3,84 млн грн, а остальные попали в свободный оборот и использовались по номиналу.

В условиях войны НБУ отказался от выпуска памятных монет из золота, однако из серебра были отчеканены 56 512 монет и 1 млн 585 тыс. монет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка).

Чеканка и продажа памятных монет выгодны для НБУ – на их продаже в 2022—2023 годах Нацбанк заработал 455,8 млн грн, главным образом из-за разницы между номинальной и рыночной ценой при продаже. При этом стоимость выпуска памятных монет "Телеграфу" сообщить отказались, подчеркнув, что это является коммерческой тайной.

Так, отчеканив в 2022 году 25 тысяч серебряных монет общей номинальной стоимостью 275 тысяч гривен, на продаже 15 180 из них Нацбанк заработал 32,11 млн грн. То есть разница между номинальной ценой монет в 275 тысяч гривен и 32 миллионами вырученных НБУ составила 116 раз, или 11 600%.

В 2023 году на серебро в монетах от нацрегулятора случился настоящий бум – при выпуске 36 512 монет, в Украине за счет старых чеканок были проданы 59,36 тыс. монет за 124 млн грн, хотя номинальная стоимость выпущенных составила всего 335 тысяч гривен.

Еще больший бум случился на рынке золотых монет – хотя Национальный банк Украины в 2022—2023 годах их не выпускал, только в 2023-м были проданы 18,37 тыс. штук на 168,8 млн грн. За два года же выручка от их продажи составила 178,5 млн грн, а средняя цена одной монеты – около 10 тысяч гривен.

Впрочем, судя по предложению интернет-магазина НБУ, можно приобрести памятные монеты из золота на любой вкус – по ценам от 4 635 гривен до 95 154 гривен. Кроме интернет-магазина Нацбанка, памятную чеканку от нацрегулятора можно приобрести в "Приватбанке", "Радабанке", "Укргазбанке" и "Таскомбанке".