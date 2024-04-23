Бізнес закликає уряд застосовувати санкції в сфері надрокористування без шкоди для економіки України

Низка великих видобувних підприємств України зараз знаходиться у вимушеному простої. І тут справа не в війні, а в побічних ефектах санкцій. Сама держава призупинила дію спецдозволів на користування копалинами, керуючись оновленим у 2023 році Кодексом про надра. І, як наслідок, бюджет втрачає мільярди надходжень, тисячі людей лишились без роботи, країна не отримує стратегічні видобувні ресурси. Тому Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) пропонує владі переглянути підходи до обмежень в надрокористуванні, щоб простої не ставили під удар економіку воюючої держави.

Яка ситуація зараз? Санкції проти бенефіціарів компаній розповсюджуються і на самі компанії. У випадку з надрокористувачами, такі активи втрачають право на видобуток корисних копалин. У підсумку незалежне підприємство виявляється заблокованим і повністю випадає з економічного життя.

Втрати держави у випадку такого блокування спецдозволів більші за втрати бенефіціарного власника:

"Припиняється нарахування та сплата ренти за користування надрами, зменшуються інші податкові надходження до державного та місцевих бюджетів, зменшується виробництво дефіцитних енергоресурсів та будівельних матеріалів, унеможливлюється раціональне використання надр в т.ч. із запасами підготовленими для видобування", — пишуть у ЕВА.

До списку наслідків підприємці додають втрату запасів копалин через геологічні процеси, екологічну небезпеку і скорочення робочих місць. Як наочний приклад – видобувні активи, що входять до структури "Смарт-Холдингу". Свердловини Smart Energy заблоковані близько року. Через неможливість роботи бюджет лише на початок 2024-го втратив 1,35 млрд грн, а 135 млн кубометрів газу лишились невидобутими. Запорізький "Смарт-Граніт" оголосив про початок скорочень, і люди лишились без засобів для існування у прифронтовому регіоні.

"Бізнес розуміє та абсолютно підтримує ідею того, що метою санкцій є неможливість використання надр на шкоду інтересам держави. Проте, зазначену мету цілком може бути досягнуто без зупинки дії спеціальних дозволів, з використанням інших обмежень, зокрема, санкційних", — йдеться в повідомленні Бізнес Асоціації.

Бізнес-спільнота вже зверталась із своїми пропозиціями до українського уряду, зокрема до Мінекономіки. Нещодавно від Міністерства надійшла обнадійлива відповідь, де врегулювання санкцій щодо видобувних активів визнається гострою необхідністю. Тож попереду – внесення відповідних змін до законодавства.