Дві ложки копійчаного засобу у воду — і тюль як із магазину: жовтизна зникає на очах (відео)

Тюль робить кімнату світлішою та затишнішою, але з часом навіть найдорожча тканина втрачає свій первинний вигляд.

Особливо швидко штори тьмяніють на кухні, де на них осідає кіптява, жир і запахи. Жовтизна й сірість з’являються непомітно, і здається, що врятувати тюль уже неможливо. Проте існує простий і доступний спосіб, який поверне шторам свіжість без дорогих засобів. Про це розповідають на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Для ефективного очищення вам знадобляться звичайні продукти, які є в кожному домі. У великий таз налийте гарячу воду, додайте трохи прального порошку або рідкого засобу. Потім всипте одну столову ложку кухонної солі та влийте одну столову ложку яблучного або столового оцту. Добре перемішайте розчин до повного розчинення складників.

Опустіть тюль у воду та залиште замочуватись приблизно на 30 хвилин. Вже за кілька хвилин ви побачите, як вода мутніє — це знак, що бруд активно сходить із тканини. Після замочування ретельно прополощіть штори у чистій воді.

Далі виперіть тюль звичайним способом — вручну або в пральній машині на делікатному режимі. Без жодних відбілювачів тканина помітно посвітлішає, а жовтизна та сірий наліт зникнуть. Штори стануть чистими, свіжими та знову прикрасять ваш дім своєю легкістю.

Цей метод перевірений багатьма господинями й чудово працює навіть на старому тюлі. Обов’язково спробуйте — і ви здивуєтесь, якою білою може бути звичайна домашня тканина.