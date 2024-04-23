Бизнес призывает правительство применять санкции в сфере недропользования без ущерба для экономики Украины

Ряд крупных добывающих предприятий Украины сейчас находится в вынужденном простое. И здесь дело не в войне, а в побочных эффектах санкций. Само государство приостановило действие спецразрешений на пользование ископаемыми, руководствуясь обновленным в 2023 году Кодексом о недрах. И как следствие бюджет теряет миллиарды поступлений, тысячи людей остались без работы, страна не получает стратегические добывающие ресурсы. Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) предлагает властям пересмотреть подходы к ограничениям в недропользовании, чтобы простои не ставили под удар экономику воюющего государства.

Какая ситуация сейчас? Санкции против бенефициаров компаний распространяются и на компании. В случае с недропользователями такие активы теряют право на добычу полезных ископаемых. В результате независимое предприятие оказывается заблокированным и полностью выпадает из экономической жизни.

Потери государства в случае такой блокировки спецразрешений больше потерь бенефициарного собственника:

"Прекращается начисление и уплата ренты за пользование недрами, уменьшаются другие налоговые поступления в государственный и местные бюджеты, уменьшается производство дефицитных энергоресурсов и строительных материалов, делается невозможным рациональное использование недр в т.ч. с запасами подготовленными для добычи", — пишут в ЭВА.

В список последствий предприниматели добавляют потерю запасов ископаемых из-за геологических процессов, экологической опасности и сокращения рабочих мест. В качестве наглядного примера – добывающие активы, входящие в структуру "Смарт-Холдинга". Скважины Smart Energy заблокированы около года. Из-за невозможности работы бюджет только к началу 2024-го потерял 1,35 млрд грн, а 135 млн кубометров газа остались недобытыми. Запорожский "Смарт-Гранит" объявил о начале сокращений, и люди остались без средств к существованию в прифронтовом регионе.

"Бизнес понимает и абсолютно поддерживает идею того, что целью санкций является невозможность использования недр в ущерб интересам государства. Однако, указанная цель вполне может быть достигнута без остановки действия специальных разрешений, с использованием других ограничений, в частности, санкционных", — говорится в сообщении Бизнес Ассоциации.

Бизнес-сообщество уже обращалось со своими предложениями к украинскому правительству, в частности, к Минэкономики. Недавно от Министерства поступил обнадеживающий ответ, где урегулирование санкций по добывающим активам признается острой необходимостью. Поэтому впереди – внесение соответствующих изменений в законодательство.