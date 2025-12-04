До Києва йде зимова погода? Коли чекати снігу та похолодання

У першій половині грудня погода в Києві мало нагадуватиме справжню зиму, але й на мокрий сніг також варто очікувати

Найближчими десятьма днями погода в Києві піднесе сюрпризи. Мокрий сніг та дощі різної інтенсивності змінюватимуться сонячними проясненнями та легкими заморозками.

Коли можна буде залишити парасольку будинку, виходячи на вулицю, розповідає "Телеграф". За даними метеорологічних сервісів, похмура погода домінуватиме у столиці України, але також будуть дні, коли сонце зможе розвіяти хмари.

За даними сайту Meteofor, у цей період небо у Києві буде затягнуте хмарами. З 8 по 12 грудня очікуються дощі з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів уночі до +8 градусів вдень.

Погода у Києві

Дані сайту Meteo.ua свідчать, що синоптики також прогнозують похмуру погоду з короткостроковими дощами. При цьому температура коливатиметься від -1 градусів вночі до +9 градусів вдень.

Погода у Києві

Водночас, на сайті sinoptik.ua опади у найближчі 10 днів у Києві не прогнозуються. Очікується суха погода із коливаннями температури повітря від –1 градуса вночі до +8 градусів вдень.

Погода у Києві

Згідно з інформацією сайту Wisemeteo, найближчими днями в Києві буде сонячна погода, яка зміниться похолоданням з 9 грудня. Можливі короткочасні дощі. Показники температури повітря – від -1 градуса вночі, до +8 градусів вдень.

Погода у Києві

Яку погоду прогнозують синоптики на грудень

Як розповів "Телеграфу" український синоптик Ігор Кібальчич, у перші дві декади грудня не варто чекати справжньої зими зі стійкими морозами. Це буде період м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів. Температура повітря буде стабільно вищою за норму.

Ігор Кібальчич Фото з відкритих джерел

