Звідси почався Харків? Що відомо про район Основа, який дав ім'я відомому письменнику (фото)

Район зберіг унікальну забудову та колись був колискою авіації

Основ’янський район виріс із колишнього села Основа — однієї з найстаріших місцевостей Харкова. Ба більше — саме з частини цього району і почався Харків, як поселення.

Біля місця впадіння ріки Харків у річку Лопань — найближча до центру частину района, за переказами і був заснований перший хутір. Але саме село Основа лежало трохи далі.

Село Основа. Гравюра

Село Основа на мапі 1896 року

Закарбувати в українській історії район Основа допоміг український письменник та драматург Григорій Квітка-Основ’яненко. Він народився у родині козацько-старшинського походження Квіток, у їхньому родинному маєтку саме в селі Основа. І на честь нього взяв подвійне прізвище.

Григорій Квітка-Основ’яненко

Будинок, де жив Григорій Квітка-Основ’яненко на Основі

Злітати в небо в Харкові можна з аеропорту "Основа"

Історія Основи тісно переплетена з польотами. Одним із найцікавіших мешканців історичної Основи був Михайло Лаврентьєв (1834–1907) — уродженець Тамбовської губернії, відомий у Харкові як авіатор-самоук та конструктор перших місцевих аеростатів. Саме він створив повітряну кулю "Харьковъ", на якій здійснив політ 16 червня 1874 року.

Стара будівля аеропорту в Харкові

Подальша авіаційна історія району вийшла на новий рівень. 6 грудня 1932 року почав працювати новий харківський аеропорт "Основа", розташований тоді за 12 км на південь від центру міста. Згодом міська межа значно розширилась, і територія аеродрому стала центральною частиною сучасного аеропорту.

Не тільки польотами: серце Основи — залізниця

Історія сучасної Основи тісно пов’язана із залізницею. У 1908 році тут відкрили станцію Південної залізниці "Основа", а в 1911 році — локомотивне депо, що згодом стало важливим транспортним вузлом Харкова. Біля станції виникло робітниче селище залізничників, яке активно розросталося у 1920–1930-х роках. Вулиці тут і досі називаються Машиністів, Деповська, Бригадна, Вокзальна, Привокзальна, Дорожня, Кондукторська тощо.

Вокзал "Основа"

Сучасна Основа — історичний південний район Харкова, більшість забудови якого становить приватний сектор. Уздовж проспекту Гагаріна збереглися повоєнні двоповерхові будівлі, частину яких спорудили військовополонені. Натомість район навколо залізничної станції "Основа" забудовували вже у 1970-х роках багатоповерховими будинками.

Стара архітектура району

Навколо озера в Основ'янському районі - 9 та 5 поверхові споруди

Загалом Основ'янський район має затверджені межі з 1940 року, окрім Жихоря, який став частиною міста в 1963 році. Його історична назва повернулася у 2016 році в межах декомунізації, Червонозаводський район офіційно став Основ’янським.

