Звідси почався Харків? Що відомо про район Основа, який дав ім'я відомому письменнику (фото)

Галина Михайлова
Архівне фото вокзалу "Основа".

Район зберіг унікальну забудову та колись був колискою авіації

Основ’янський район виріс із колишнього села Основа — однієї з найстаріших місцевостей Харкова. Ба більше — саме з частини цього району і почався Харків, як поселення.

Біля місця впадіння ріки Харків у річку Лопань — найближча до центру частину района, за переказами і був заснований перший хутір. Але саме село Основа лежало трохи далі.

Село Основа. Гравюра
Село Основа на мапі 1896 року
Закарбувати в українській історії район Основа допоміг український письменник та драматург Григорій Квітка-Основ’яненко. Він народився у родині козацько-старшинського походження Квіток, у їхньому родинному маєтку саме в селі Основа. І на честь нього взяв подвійне прізвище.

Григорій Квітка-Основ’яненко
Будинок, де жив Григорій Квітка-Основ’яненко на Основі
Злітати в небо в Харкові можна з аеропорту "Основа"

Історія Основи тісно переплетена з польотами. Одним із найцікавіших мешканців історичної Основи був Михайло Лаврентьєв (1834–1907) — уродженець Тамбовської губернії, відомий у Харкові як авіатор-самоук та конструктор перших місцевих аеростатів. Саме він створив повітряну кулю "Харьковъ", на якій здійснив політ 16 червня 1874 року.

Стара будівля аеропорту в Харкові
Подальша авіаційна історія району вийшла на новий рівень. 6 грудня 1932 року почав працювати новий харківський аеропорт "Основа", розташований тоді за 12 км на південь від центру міста. Згодом міська межа значно розширилась, і територія аеродрому стала центральною частиною сучасного аеропорту.

Не тільки польотами: серце Основи — залізниця

Історія сучасної Основи тісно пов’язана із залізницею. У 1908 році тут відкрили станцію Південної залізниці "Основа", а в 1911 році — локомотивне депо, що згодом стало важливим транспортним вузлом Харкова. Біля станції виникло робітниче селище залізничників, яке активно розросталося у 1920–1930-х роках. Вулиці тут і досі називаються Машиністів, Деповська, Бригадна, Вокзальна, Привокзальна, Дорожня, Кондукторська тощо.

Вокзал Основа
Сучасна Основа — історичний південний район Харкова, більшість забудови якого становить приватний сектор. Уздовж проспекту Гагаріна збереглися повоєнні двоповерхові будівлі, частину яких спорудили військовополонені. Натомість район навколо залізничної станції "Основа" забудовували вже у 1970-х роках багатоповерховими будинками.

Стара архітектура району Основа
Озеро в Основ'янському районі, Харків
Озеро в Основ'янському районі, Харків

Загалом Основ'янський район має затверджені межі з 1940 року, окрім Жихоря, який став частиною міста в 1963 році. Його історична назва повернулася у 2016 році в межах декомунізації, Червонозаводський район офіційно став Основ’янським.

Раніше "Телеграф" розповідав про район ХТЗ. Ця місцевість біля тракторного заводу має свої особливості в історії та архітекстурі.

