Одразу на 13%. Тариф на вивіз сміття різко зріс в одному із міст України

Тариф нараховується по кількості зареєстрованих мешканців

В Україні триває дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, однак обмеження не стосуються електроенергії, холодної води та вивезення сміття. Саме останній вид послуги значно подорожчає в Ізмаїлі Одеської області.

Комунальне підприємство "Житсервіс" оголосило про підвищення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів в Ізмаїлі з березня 2025 року. Причинами перегляду цін називають зростання вартості матеріалів, підвищення мінімальної зарплати та збільшення на 47% вартості приймання та захоронення відходів, встановленої ТОВ "Комунтранс".

Нові тарифи на вивіз ТПВ:

387,9 грн/м³ – для населення, ОСББ, ЖБК, громадських організацій та бюджетних установ

– для населення, ОСББ, ЖБК, громадських організацій та бюджетних установ 448,08 грн/м³ – для підприємств та комерційних структур

– для підприємств та комерційних структур 62 грн/особа – середньомісячна вартість послуги

Таким чином, для мешканців міста тариф зросте на 12,7% – з 55 до 62 гривень за особу. Попереднє підвищення вартості цієї послуги в Ізмаїлі відбулося рік тому: у березні 2024 року тариф зріс з 39 до 55 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жителям Бердичева не пощастило з тарифами на воду — вони вже зросли. До підвищення готуються ще в декількох містах України.