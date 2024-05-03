Можна не перейматися до кінця війни: які тарифи в Україні протримаються найдовше

Мораторій діє з 2022 року

Українці вже напевно звикли до того, що ціни на продукти та комунальні послуги, здебільшого, лише ростуть. Так, останнім часом ширяться чутки про ймовірне підвищення тарифів на електроенергію. Однак, згідно з Законом про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану, тарифи на одразу кілька комунальних послуг залишатимуться сталими аж до кінця війни й кілька місяців після.

Простими словами, з 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ. Закон передбачає, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні.

Отже, тарифи на розподіл природного газу, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також послуги надання гарячої води у травні та в наступні місяці залишаться сталими.

Про це неодноразово заявляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У своїх заявах очільник уряду зазначав, що до кінця воєнних дій в Україні не варто покладати на людей зайвий тягар.

"Під час війни, коли людям важко, треба діяти злагоджено, єдиною командою, та ухвалювати дуже зважені рішення… Такі тарифи, як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковим тягарем", — мовив прем’єр.

Нагадаємо, нині в Україні ціна на блакитне паливо зафіксована на рівні 7.96 грн за куб, якщо мова йде про послуги "Нафтогазу". Ціни на гарячу воду різняться, залежно від регіону. Так, у Києві тариф складає 97,89 за 1 куб.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, які штрафи за порушення роботи лічильників газу та води можна отримати. В окремих випадках санкції можуть бути вищими за 100 тисяч гривень.