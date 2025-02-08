Для деяких українців знову зростуть тарифи на воду, люди розлючені

Вода дорожчає! Новий тариф в окремих областях України вже затверджено

Жителі Бердичева змушені готуватися до чергового підвищення тарифів на воду. У Бердичеві знову зростуть тарифи — вартість кубометра збільшиться ще на 8 гривень.

Таке рішення ухвалили 6 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради, затвердивши новий тариф на послуги підприємства ТОВ "КЕС", яке займається очищенням стічних вод.

Попри важливість даного питання, на засіданні не було представників громадськості чи активістів, зокрема еколога Олега Козловського, який раніше закликав містян висловлювати свою позицію щодо якості та вартості водопостачання. У результаті рішення ухвалили доволі швидко, що, ймовірно, пояснюється тим, що місто не має власних очисних споруд і змушене співпрацювати з приватною компанією.

Згідно з рішенням виконкому, новий тариф на послуги "КЕС" становить 24,30 грн за кубометр. Це означає, що для населення загальна вартість води зросте до 72,42 грн за 1 м³, тоді як для інших споживачів ціна сягне 80,94 грн.

Людей дуже обурила ця ситуація. В мережі багато негативних коментарів з цього приводу. Ось декілька з них:

Основною причиною зростання тарифів є відсутність у Бердичеві власних очисних споруд. Через це місто змушене користуватися послугами приватного підприємства, яке і диктує свої умови. Міський голова після голосування зазначив, що у 2025 році планується почати роботу над будівництвом міських очисних споруд. Це дозволить громаді самостійно встановлювати тарифи, уникнувши залежності від приватного сектору.

Поки що жителі Бердичева змушені миритися з черговим здорожчанням води та сподіватися, що у майбутньому ситуація зміниться.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні переглянуть тарифи на воду. Скільки доведеться платити у 2025 році?