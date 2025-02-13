Сразу на 13%. Тариф на вывоз мусора резко возрос в одном из городов Украины

Тариф начисляется по количеству зарегистрированных жителей

В Украине продолжается мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако ограничения не касаются электроэнергии, холодной воды и вывоза мусора. Конкретно последний вид сервисы существенно подорожает в Измаиле Одесской области.

Коммунальное предприятие "Житсервис" объявило о повышении тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в Измаиле с марта 2025 года. Причинами пересмотра цен называют рост стоимости материалов, повышение минимальной зарплаты и увеличение на 47% стоимости приемки и захоронения отходов, установленной ООО "Коммунтранс".

Новые тарифы на вывоз ТБО:

387,9 грн/м³ – для населения, ОСМД, ЖСК, общественных организаций и бюджетных учреждений

– для населения, ОСМД, ЖСК, общественных организаций и бюджетных учреждений 448,08 грн/м³ – для предприятий и коммерческих структур

– для предприятий и коммерческих структур 62 грн/чел – среднемесячная стоимость услуги

Таким образом, для жителей города тариф вырастет на 12,7% — с 55 до 62 гривен за человека. Предварительное повышение стоимости этой услуги в Измаиле произошло год назад: в марте 2024 года тариф вырос с 39 до 55 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жителям Бердичева не повезло с тарифами на воду — они уже выросли. К повышению готовятся еще в нескольких городах Украины.