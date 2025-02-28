Як уникнути суду за борги за комуналку: покрокова інструкція для українців

Що робити з боргами за комунальні послуги: поради для уникнення проблем.

Борги за комунальні послуги – проблема, з якою стикаються багато українців. Через складну економічну ситуацію чи інші життєві обставини споживачі накопичують заборгованість, а комунальні підприємства можуть звернутися до суду або навіть ініціювати відключення послуг. Однак цього можна уникнути, якщо вчасно оформити реструктуризацію боргу.

"Телеграф" розбирався, як правильно реструктуризувати борги за комуналку та що робити, якщо вас уже попередили про можливий судовий позов.

Що таке реструктуризація боргу за комунальні послуги?

Реструктуризація – це узгодження з комунальним підприємством графіка погашення боргу частинами. Фактично це можливість виплатити заборгованість поступово, а не одразу всю суму.

Основні переваги реструктуризації:

Уникнення штрафів та пені.

Відсутність ризику судового стягнення або арешту майна.

Збереження можливості отримувати комунальні послуги без відключень.

Можливість отримати субсидію після оформлення угоди.

Умови реструктуризації боргу

Загальні умови можуть відрізнятися залежно від міста та компанії, яка надає комунальні послуги. За інформацією Урядового порталу, діють такі правила:

Укладається договір на строк від 6 до 60 місяців, залежно від суми боргу. Перший внесок зазвичай становить не менше 20-30% від загальної суми боргу. Щомісячні платежі включають як поточні нарахування, так і частину боргу. Реструктуризацію можуть оформити лише власники житла або зареєстровані мешканці.

Якщо борг дуже великий, термін його погашення може бути збільшений.

Як оформити реструктуризацію боргу?

Оформлення договору відбувається у кілька етапів.

Крок 1: Дізнайтеся точну суму боргу

Перед зверненням у комунальні служби потрібно уточнити розмір заборгованості. Це можна зробити:

В особистому кабінеті на сайті постачальника послуг.

Через гарячу лінію комунальної компанії.

У центрі обслуговування споживачів.

Крок 2: Напишіть заяву на реструктуризацію

Для цього потрібно звернутися до організації, яка надає комунальні послуги (теплопостачання, водоканал, електропостачання тощо).

До заяви додаються документи:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Документ, що підтверджує право власності або договір оренди житла.

Довідка про склад сім’ї або про зареєстрованих осіб.

Довідка про доходи (у деяких випадках).

Крок 3: Підписання договору

Після подання документів комунальне підприємство розглядає заяву і пропонує умови договору. У документі вказується:

Загальна сума боргу.

Розмір щомісячних платежів.

Графік виплат.

Відповідальність сторін у разі порушення угоди.

Підписавши договір, ви погоджуєтесь виплачувати борг частинами без ризику судового стягнення.

4. Що робити, якщо вас вже викликають до суду?

Якщо комунальні служби подали позов, ще є шанс домовитися про реструктуризацію.

Зв’яжіться з комунальним підприємством і спробуйте вирішити питання до судового засідання. Підготуйте докази, що ви готові виплачувати борг частинами (довідка про доходи, сімейний стан тощо). Запропонуйте мирову угоду – якщо суд ще не ухвалив рішення, підприємство може погодитися на компроміс. Отримайте юридичну консультацію, якщо справа ускладнюється.

Судові рішення часто передбачають арешт майна або автоматичне списання боргу з зарплати, тому краще не доводити справу до цього.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сучасні технології поступово змінюють сферу комунальних послуг, роблячи її зручнішою та ефективнішою. Одним із таких нововведень є лічильники з дистанційним зчитуванням.