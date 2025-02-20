Зекономте до 50% на комунальних послугах: 10 дієвих методів

Як знизити комунальні витрати: найкращі поради для українців.

Зростання тарифів на комунальні послуги змушує українців шукати способи економії. Добре утеплений будинок, енергоощадні прилади та правильні звички можуть допомогти суттєво знизити витрати.

"Телеграф" пропонує десять дієвих порад, як платити менше за світло, газ і воду.

1. Утеплюйте житло

До 40% тепла може втрачатися через неутеплені стіни, дах і вікна. Основні кроки:

• Замініть старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі склопакети.

• Заклейте щілини у вікнах та дверях спеціальними ущільнювачами.

• Утепліть стіни, особливо якщо ви мешкаєте в приватному будинку або на першому/останньому поверсі.

Економія: до 30% на опаленні.

2. Встановіть лічильники

Якщо у вас ще немає індивідуальних лічильників на газ, воду та тепло, варто їх встановити. Лічильник допоможе платити за фактичне споживання, а не за середньостатистичні норми.

Економія: до 50% на воді та теплі.

3. Перейдіть на енергоощадні лампи

Світлодіодні (LED) лампи споживають у 8-10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання, і слугують до 10 років.

4. Використовуйте розумні розетки та таймери

Деякі пристрої (телевізори, мікрохвильовки, зарядні пристрої) споживають енергію навіть у режимі очікування. Встановлення розумних розеток і таймерів дозволяє автоматично вимикати прилади, коли вони не використовуються.

Економія: до 5-10% на електроенергії.

5. Правильно користуйтеся побутовою технікою

Заповнюйте пральну машину повністю та періть при температурі 30-40°C замість 60°C.

Використовуйте економічний режим у посудомийних машинах.

у посудомийних машинах. Вимикайте духовку за 5-10 хвилин до закінчення приготування – вона ще тривалий час зберігатиме тепло.

Економія: до 30% на електроенергії.

6. Встановіть аератори на крани

Аератор – це насадка на змішувач, яка змішує воду з повітрям, зменшуючи витрату на 30-50% без втрати напору.

7. Встановіть програмований терморегулятор

Терморегулятор дозволяє підтримувати оптимальну температуру вдома, знижуючи витрати на опалення. Наприклад, ви можете зменшити нагрів уночі або коли нікого немає вдома.

Економія: до 20% на опаленні.

8. Використовуйте нічний тариф на електроенергію

В Україні діє зонний тариф, за яким електроенергія з 23:00 до 07:00 дешевша вдвічі. Якщо у вас двозонний лічильник, ви можете прати, гріти воду чи заряджати електропристрої вночі.

Економія: до 50% на електроенергії у нічний час.

9. Встановіть сонячний водонагрівач або тепловий насос

Якщо ви живете в приватному будинку, розгляньте можливість встановлення сонячного колектора для нагріву води або теплового насоса, який використовує енергію навколишнього середовища.

10. Використовуйте багатотарифні газові котли

Сучасні конденсаційні газові котли споживають на 30% менше газу порівняно зі звичайними. Крім того, вони працюють ефективніше за нижчих температур, що зменшує витрати.

Економія: до 3000-5000 грн на рік.

Економити на комунальних платежах – реально! Достатньо впровадити хоча б кілька з наведених порад, і ви побачите, як зменшаться рахунки. Головне – системний підхід: правильне використання енергії, сучасні технології та зміна звичок допоможуть вам суттєво скоротити витрати.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зменшити витрати на газ: п'ять порад для українців, як платити менше.