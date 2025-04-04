Чемпіонат України з футболу, 23-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У першості України відбуваються вирішальні ігри

У п’ятницю, 4 квітня, матчем "Інгулець" – "Оболонь" стартує 23-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/25. Минулого туру "Інгулець" зіграв унічию з середняком ліги.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Олександрія" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 4 квітня

15:30. "Інгулець" – "Оболонь"

Субота, 5 квітня

13:00. "Ворскла" – "Зоря"

15:30. "Чорноморець" – ЛНЗ

Неділя, 6 квітня

13:00. "Олександрія" – "Кривбас"

15:30. "Динамо" – "Лівий Берег"

18:00. "Шахтар" – "Верес"

Понеділок, 7 квітня

15:30. "Колос" – "Рух"

18:00. "Полісся" – "Карпати"

Турнірне становище команд після 22 туру УПЛ

Нагадаємо, "Чорноморець" оголосив про підписання контракту із відомим українським футболістом Ярославом Ракицьким. Ярослав "прославився" тим, що грав у російському "Зеніті" під час війни на Донбасі, але після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну розірвав контракт із пітерським клубом.