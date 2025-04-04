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Чемпіонат України з футболу, 23-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Футболісти ФК "Олександрія" Новина оновлена 04 квітня 2025, 11:42
Футболісти ФК "Олександрія". Фото facebook.com/fcolexandriya

У першості України відбуваються вирішальні ігри

У п’ятницю, 4 квітня, матчем "Інгулець" – "Оболонь" стартує 23-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/25. Минулого туру "Інгулець" зіграв унічию з середняком ліги.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Олександрія" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 4 квітня

15:30. "Інгулець" – "Оболонь"

Субота, 5 квітня

13:00. "Ворскла" – "Зоря"

15:30. "Чорноморець" – ЛНЗ

Неділя, 6 квітня

13:00. "Олександрія" – "Кривбас"

15:30. "Динамо" – "Лівий Берег"

18:00. "Шахтар" – "Верес"

Понеділок, 7 квітня

15:30. "Колос" – "Рух"

18:00. "Полісся" – "Карпати"

Турнірне становище команд після 22 туру УПЛ
Турнірне становище команд після 22 туру УПЛ

Нагадаємо, "Чорноморець" оголосив про підписання контракту із відомим українським футболістом Ярославом Ракицьким. Ярослав "прославився" тим, що грав у російському "Зеніті" під час війни на Донбасі, але після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну розірвав контракт із пітерським клубом.

Теги:
#Футбол #УПЛ