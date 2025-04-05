Україну посеред квітня накриє сніг і мороз: синоптики назвали дати

Не варто найближчого тижня чекати на тепло

Несподіване похолодання насувається на Україну вже з наступної ночі, 6 квітня. За прогнозами синоптиків, у багатьох регіонах очікуються заморозки, а місцями навіть сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, майже всі регіони опиняться в зоні дії холодного фронту, що принесе нічні заморозки до 3 градусів нижче нуля, а подекуди й сніг.

Особливо холодна погода передбачається в ніч на 9 квітня, коли температура повітря може опуститися до -1…-3 градусів.

Тоді жителі майже всіх регіонів побачать опади у вигляді снігу. Не зачепить негода лише південно-східні регіони та Закарпаття.

6 квітня також очікуються невеликі заморозки в західній частині країни, а місцями — дощ зі снігом. Попри це в решті областей українці будуть насолоджуватися помірною температурою повітря: від +5…+7 градусів до +14…+16 градусів. Водночас синоптики прогнозують опади по всій Україні.

Вже 7 квітня позначка на термометрах знизиться до мінімального значення -3 градуси. Сніг не дійде до сходу та півдня України, натомість там обіцяють дощі.

Протягом 8 квітня сніг відступить. Країну накриють заморозки, а в деяких областях можливий невеликий дощ. Середня температура становитиме -1…-3 вночі та +3…+5 вдень.

Отже, погода в Україні на початку квітня принесе похолодання з нічними заморозками та снігом у більшості регіонів. Синоптики радять бути готовими до погодних примх.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в середині квітня Одесу накриє сніг та морози. За прогнозами, вже 9 квітня снігопади охоплять Миколаїв та частково Одещину, а 13 квітня ці погодні умови можуть дійти й до самого обласного центру.