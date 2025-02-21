Легко і швидко: способи онлайн-оплати комунальних послуг в Україні

Все про оплату комуналки через інтернет: покрокова інструкція.

Оплата комунальних послуг – це регулярна необхідність для кожного українця. Сьогодні завдяки цифровим технологіям здійснювати платежі можна швидко та зручно, не виходячи з дому.

"Телеграф" розглянув основні способи онлайн-оплати комунальних послуг та пропонує корисні поради та лайфхаки.

Способи оплати комунальних послуг онлайн

Інтернет-банкінг

Більшість українських банків надають можливість сплачувати за комунальні послуги через мобільний додаток або веб-платформу. Найпопулярніші сервіси:

Приват24 (ПриватБанк)

monobank

Ощад 24/7 (Ощадбанк)

Альфа-Банк Україна

PUMB Online

Як оплатити:

Увійдіть у додаток або веб-версію банку. Оберіть розділ "Комунальні платежі". Введіть реквізити (ЄДРПОУ, особовий рахунок тощо) або знайдіть вашу компанію в списку. Введіть суму і підтвердьте платіж. Отримайте квитанцію.

Електронні платіжні сервіси

Окрім банківських додатків, існують платіжні системи:

Portmone

iPay.ua

EasyPay

Як оплатити:

Перейдіть на сайт або мобільний додаток обраного сервісу. Введіть необхідні дані. Виконайте оплату через картку чи електронний гаманець. Отримайте квитанцію.

Лайфхаки для швидкої та вигідної оплати

Автоплатежі – у банківських додатках можна налаштувати автоматичне списання коштів у певний день місяця, що допоможе уникнути прострочення.

Оплата без комісії – деякі банки (наприклад, monobank) пропонують безкомісійні платежі за комунальні послуги.

Групові платежі – можна додати всі комунальні послуги в "Обрані платежі" у банкінгу та сплачувати їх разом.

Відстеження боргів – особисті кабінети постачальників послуг, допомагають контролювати заборгованість.

Поширені помилки та як їх уникнути

Невірні реквізити – перед оплатою перевіряйте правильність особового рахунку та платіжних реквізитів.

Прострочені платежі – налаштуйте нагадування в банківських додатках.

Додаткові комісії – використовуйте сервіси, які дозволяють оплачувати без додаткових витрат.

Оплата комунальних послуг онлайн – це зручний, швидкий і безпечний спосіб уникнути черг та втрати часу. Використовуйте надійні сервіси, налаштовуйте автоматичні платежі та стежте за боргами, щоб уникнути штрафів та перебоїв у постачанні послуг.

Раніше "Телеграф" писав про те, на які комунальні послуги не зросте ціна у 2025 році.