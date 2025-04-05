У США весь стадіон аплодував адепту Путіна (відео)

Ще більше божевілля очікується, коли росіянин поб’є "вічний рекорд"

У ніч на суботу, 5 квітня, російський хокеїст, капітан "Вашингтона" Олександр Овечкін оформив дубль у матчі у ворота "Чикаго" (5:3) і повторив рекорд Вейна Грецкі за кількістю забитих шайб у регулярному сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ). Напередодні легенда НХЛ Домінік Гашек закликав американців не радіти рекорду Овечкіна, адже росіянин є засновником руху Putin Team та підтримує голову Кремля Володимира Путіна.

Однак на хокейній арені "Кепітал Ван Арена" у столиці США другий гол Овечкіна викликав справжнє божевілля. Про це повідомляє "Телеграф".

Фанати стоячи аплодували Олександру, його привітали суперники й навіть Грецкі, який має українське коріння.

Олександр Овечкін повторив рекорд Вейна Грецкі:

Суперники привітали Овечкіна

Грецкі привітав Овечкіна

Зазначимо, 39-річний Овечкін закинув 894 шайбу в регулярному сезоні НХЛ і повторив рекорд Грецкі, розділивши з ним звання кращого снайпера в історії найсильнішої хокейної ліги. Очікується, що росіянин поб’є досягнення канадця цього сезону.

Олександр Овечкін та Володимир Путін/Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже ліга продовжує робити рекламу РФ. Через цю позицію Гашека часто ображають у Росії.