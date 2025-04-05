Скандального російського репера Пашу Техніка вбили? Його колишня дружина назвала ім'я винного

Репер помер у Таїланді у п’ятницю, 4 квітня

Російського репера Пашу Техніка, який помер від передозування наркотичними засобами у Таїланді 4 квітня 2025 року, могли вбити. Колишня дружина виконавця Єва Карицька висловилася, що винним у смерті репера може бути тайський наркодилер Едік.

Як пишуть російські ЗМІ, за словами Єви Карицької, саме цей Едік "накачував Пашу кодеїном та кетаміном, знаючи, що Паша закодований від опіатів".

Зазначимо, що про смерть Паші Техніка стало відомо у п’ятницю, 4 квітня. У російських телеграм-пабліках з’явилися повідомлення про те, що скандального репера госпіталізували до тайської лікарні 27 березня у вкрай тяжкому стані.

Лікарі виявили у нього пневмонію, сепсис, поліорганну недостатність та ушкодження нирок. Наступного дня у нього також відмовили легені та почалися проблеми із серцем, тоді його підключили до апарату ШВЛ.

Більше тижня Паша Технік був у критичному стані, через інфекцію він впав у кому і потребував дорогої операції. Вже 4 квітня його відключили від апарату ШВЛ, вірогідно через те, що шансів вижити у нього не було.

Зазначимо, що Паша Технік прославився своїми матюкливими піснями і мав скандальну репутацію. До того ж він був наркозалежним із підліткового віку, кілька разів проходив лікування, але все одно повертався до наркотиків. На момент смерті йому було лише 40 років.

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