Сума боргу не важлива: кому до кінця війни не відключать світло

Відключити світло, газ чи припинити надавати інші комунальні послуги можуть за борги

Постачальники електроенергії ще минулого року отримали зелене світло на нарахування пені та відключення боржників. Пеня складає не більше ніж 0,01% від суми боргу, але нараховується за кожен день затримки. Єдина умова — не може бути більшою за борг.

На тлі цього можуть припинити електропостачання. Проте є й виключення — території, де ведуться бойові дії, тимчасово окуповані населені пункти, а також домівки, зруйновані війною. Якщо людина там не живе і має документи, що це підтверджують — її борг за світло після 24 лютого 2022 року списують.

Кому не можуть відключити світло

Важливо розуміти, що мораторій на виключення електропостачання не вічний. В документі вказано, що він триває до припинення чи скасування воєнного стану. Після цього борги доведеться погасити. Проте, вони можуть бути меншими за борги тих, хто у перелік виключення не входить. Для цих категорій також заборонено нараховувати пеню, штрафи, нарахування за заборгованість тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про сплату послуг газопостачання та особливості боргів за ними. Газ також можуть "відрізати".