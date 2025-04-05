Тарифи на воду зростають: нові ціни вже з 1 травня

Мешканцям різних міст України доведеться платити більше

В Каневі на Черкащині збільшили вартість водопостачання та водовідведення. З 1 травня мешканці платитимуть за воду за новими, вищими тарифами: 50,46 грн за куб водопостачання і ще 34,98 грн за водовідведення. Разом — 85,44 грн.

В інших містах області тариф вже вищий — у Золотоноші, Тальному, Звенигородці. Проте в них місцева влада хоча б частково компенсує вартість з бюджету. У Каневі — лише підвищення, депутати не змогли прийняти рішення — забракло голосів.

"Телеграф" розбирався, де ще наближення літа принесе не тільки приємне тепло, а й суттєве зростання ціни на воду. Нагадаємо, вартість водопостачання та водовідведення невеликі міста і громади (до 100 тисяч осіб) регулюють самостійно. Тому в обласних центрах досі діють тарифи 2022 року.

У Шостці вартість води не просто зросте — її піднімуть двічі за пів року. З 1 травня за куб доведеться платити 52,3 грн (22 грн — водопостачання + 30,3 грн — водовідведення). Вже з 1 серпня ціна стрибне знову: 62,8 грн за куб (26,4 грн + 36,4 грн).

У Береговому вже підняли тарифи на воду. Відповідне повідомлення оприлюднило ТОВ "Водоканал Карпатвіз". Нові розцінки для населення такі: централізоване водопостачання — 41,88 грн за куб, водовідведення — 25,26 грн за куб. Разом — 67,14 грн за куб.

Ціна на воду в Берегово

У Чорткові до підвищення тільки готуються. "Чортківське ВУВКГ" подало заяву до міськради з пропозицією нових цін. Пропоновані тарифи: водопостачання — 49,75 грн/куб, водовідведення — 29,92 грн/куб. Разом — 79,67 грн за куб води. Міська влада підрахувала: для тих, хто споживає в середньому 5 кубів на місяць — платіжка може зрости на понад 60 грн.

А от на Рівненщині в Костополі ціну обіцяли підвищити, але не зробили цього. В лютому на сайті міськради з’явилась інформація про можливе зростання. У КП "Костопільводоканал" кажуть: перерахунок роблять щороку, і цього разу прогнозують +13%. Ціна може зрости з 59,21 грн до 66,19 грн за куб водопостачання та водовідведення разом.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію з водою в Рівному. Там жалілись на низький тариф, чи направду він настільки малий, порівняли журналісти.