На які комунальні послуги не зросте ціна у 2025 році
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Які тарифи не підвищать у 2025 році: дія мораторію триває.
Під час війни уряд України запровадив мораторій на підвищення тарифів на ключові комунальні послуги. Цей захід має на меті підтримати населення в умовах економічної нестабільності та зростання цін.
Згідно з цим документом у 2025 році обмеження залишаться чинними, і тарифи на низку послуг не зростуть, навіть попри складну ситуацію в енергетиці.
Які послуги підпадають під мораторій
Мораторій, встановлений під час воєнного стану та закріплений законом, поширюється на:
- Газопостачання – ціни на природний газ для побутових споживачів залишаться стабільними.
- Опалення – тарифи на централізоване опалення не зміняться.
- Гаряче водопостачання – вартість гарячої води залишатиметься на рівні, встановленому до війни.
На що мораторій не поширюється
Варто зазначити, що мораторій не стосується таких послуг:
- Постачання електроенергії.
- Вивіз сміття.
- Обслуговування прибудинкової території.
Законодавча основа
Цей мораторій закріплений Законом України про особливості регулювання тарифів у період воєнного стану. Президент Зеленський наголосив, що захист населення від тарифного тиску є пріоритетом для уряду.
Після завершення війни уряд планує поступово переглядати тарифи, однак обіцяє зробити це поступово, з урахуванням соціальних гарантій.
Раніше "Телеграф" писав про те, що вартість електроенергії може зрости та коли цього чекати.