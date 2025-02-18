На які комунальні послуги не зросте ціна у 2025 році

Які тарифи не підвищать у 2025 році: дія мораторію триває.

Під час війни уряд України запровадив мораторій на підвищення тарифів на ключові комунальні послуги. Цей захід має на меті підтримати населення в умовах економічної нестабільності та зростання цін.

Згідно з цим документом у 2025 році обмеження залишаться чинними, і тарифи на низку послуг не зростуть, навіть попри складну ситуацію в енергетиці.

Які послуги підпадають під мораторій

Мораторій, встановлений під час воєнного стану та закріплений законом, поширюється на:

Газопостачання – ціни на природний газ для побутових споживачів залишаться стабільними.

– ціни на природний газ для побутових споживачів залишаться стабільними. Опалення – тарифи на централізоване опалення не зміняться.

– тарифи на централізоване опалення не зміняться. Гаряче водопостачання – вартість гарячої води залишатиметься на рівні, встановленому до війни.

На що мораторій не поширюється

Варто зазначити, що мораторій не стосується таких послуг:

Постачання електроенергії.

Вивіз сміття.

Обслуговування прибудинкової території.

Законодавча основа

Цей мораторій закріплений Законом України про особливості регулювання тарифів у період воєнного стану. Президент Зеленський наголосив, що захист населення від тарифного тиску є пріоритетом для уряду.

Після завершення війни уряд планує поступово переглядати тарифи, однак обіцяє зробити це поступово, з урахуванням соціальних гарантій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вартість електроенергії може зрости та коли цього чекати.