Трамп повертає долар по 8? Що коїться з валютою і чи бігти по євро

Наразі в новинах та ситуації з валютою період турбулентності

Долар мав справді складний тиждень і навіть місяць. Непередбачувані рішення президента США Дональда Трампа щодо усього (від мит у 25% для деяких країн до неочікуваних заяв щодо війни і Україні) обвалили валюту. У соцмережах українці вже жартують, що Трамп знову зробить долар по 8 грн.

Долар є улюбленцем українців, коли справа доходить до зберігання заощаджень і купівлі автівок чи нерухомості. Але що ж тепер буде з американською валютою та у чому українцям краще тримати гроші? "Телеграф" поговорив про це з економістом, координатором експертних груп Економічної експертної платформи Олегом Гетьманом.

Шалені рішення й турбулентність. Чому долар нестабільний

Олег Гетьман каже, що валюти поводять себе по різному через шалені рішення, які продукує Дональд Трамп. Президент найбільшої у світі економіки кожен ранок просипається з різними ідеями і це вкрай непередбачувана людина.

"Постійно то мита (детальніше про це далі, — Ред.) з'являються, то потім скасовуються, відтерміновується на місяць, знов вводяться, а потім для когось вони знову скасовуються. Що буде найближчим часом з валютами — не вгадає ніхто. Через ці шалені рішення й турбулентність різні валюти поводяться по-різному", — каже Гетьман.

За його словами, деякі країни, які хочуть мінімізувати для себе втрати від накладених санкцій будуть потрохи девальвувати свою валюту. Тобто, знижувати вартість: наприклад, долар коштує 40 польських злотих, а після зниження вже 45. Бо коли девальвуєш валюту — відповідно, твій експорт стає більш вигідним, пояснює експерт. І в такий спосіб вони будуть намагатись мінімізувати втрати від цих додаткових тарифів.

"Деякі інші валюти будуть, як британський фунт (якого не зачепили взагалі мита тарифи, санкції) навпаки посилюватись. Тож ніхто насправді не вгадає, що буде далі, бо шалений принтер продукує просто шалені ідеї Певні місяці ми будемо спостерігати турбулентність", — прогнозує експерт.

Що відбувається з доларом (у цифрах)

На минулому тижні драматичний скандал у Білому домі дещо вплинув на курс долара в Україні. Зустріч розвіяла сподівання, що будь-яка мирна угода може бути досягнута найближчим часом у війні Росії проти України. На заміну сподіванням прийшла невизначеність, писав Reuters. Станом на 7 березня курс долара становив такі показники (дані НБУ):

Перед інавгурацією Трампа, 19 січня, у більшості обмінників фінкомпаній долар перебував в межах коридору: приймання — від 41,90 до 42,50 грн.

Курс долара у найбільших українських банках станом на 7 березня виглядав так:

Тим часом видання Reuters зазначає, що долар США ослаб до найнижчого рівня з грудня.

Індекс долара щодо основних валют знизився до 105,46 пункту. Валюта обтяжена невизначеними прогнозами зростання, спричиненими побоюваннями щодо впливу мит на інфляцію та економіку.

На тлі зниження долара, стають дорожчими інші основні світові валюти:

Британський фунт стерлінгів зміцнився до максимуму за три місяці і склав 1,28025 дол.

зміцнився до і склав 1,28025 дол. Євро став коштувати дорожче, зрісши до тримісячного максимуму 1,0639 дол. (після повідомлень про створення у Німеччині 500-мільярдного інвестиційного фонду, який може компенсувати напруженість у світовій торгівлі). Це найкращий тиждень для євро з листопада 2022 року.

Прибутковість облігацій Німеччини теж зросла: прибутковість 30-річних облігацій в один момент підскочила на 25 базисних пунктів. Короткострокові доходи також зросли, підвищивши курс євро по відношенню до долара

Крім долара, були й інші жертви заяв Трампа — це песо (Мексика) і канадський долар. Трамп запровадив 25% мита проти Канади та Мексики. Тому канадський долар на тлі ескалації торгівельної напруги ослаб на 0,23%, до $1,4425 за долар. Мексиканське песо впало на 0,6%.

За тиждень після цього слова Трампа привели до того, що на 0,2% впав китайський юань. Адже Білий дім повідомив про підвищення податків для Китаю з 10% до 20%.

У чому тепер зберігати кошти і куди інвестувати?

Але ж головні для нас протягом багатьох десятиліть валюти — євро і долар. Вони вже довго коливаються в межах один до одного, каже Гетьман.

"Це дві найбільш стабільні у світі валюти й вони й далі залишаються одним з дуже добрих способів зберігати кошти. Але — лише зберігати. Якщо людина хоче свої кошти не лише зберігати, а ще потроху примножувати, то валюти для цього не дуже підходять", — каже Гетьман.

В будь-якому випадку найбільші валюти світу (долар, євро, китайський юань) будуть себе почувати нормально, каже Гетьман. Це головні економіки, великі потужні системи, які легко переживуть "шаленого генератора ідей", який через чотири роки нас покине.

"Тому нічого не станеться, щоб він не генерував. Але і розраховувати на щось дуже корисне для нас теж не варто. Нам варто триматись, тримати свою економіку, працювати якнайбільше над антикорупційними, дерегуляційними заходами, налагоджувати стосунки з Євросоюзом, з Британією і робити все для того, щоб вистояти в ці чотири роки (президентства Трампа — Ред.)", — радить Гетьман.

А поки ж, на його думку, найбільш надійними інструментами інвестування для примноження коштів є валютні облігації, по яких немає податків і високий відсоток (16%, 17%, 18% навіть буває, що значно вище, ніж наша інфляція, яка є 6,7%). Або ж це комерційна нерухомість. Тож окрім валют варто розглянути ще інші інструменти збереження та інвестування.

Раніше "Телеграф" дізнавався, яким буде долар у 2025 році.