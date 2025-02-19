Долар досягне рекодного значення? Фінансові аналітики погіршили прогноз на 2025 рік

Фінансисти передбачили зростання курсу долара: коли чекати 45 грн?

Фінансові аналітики, банкіри та населення України готуються до подальшого зростання курсу долара в найближчі 12 місяців. Прогнози свідчать, що курс може перевищити позначку 45 гривень за долар.

За інформацією Національного банку України (НБУ), експерти переглянули свої очікування щодо курсу валют у січні 2025 року. Зокрема, фінансові аналітики погіршили свій прогноз: тепер вони очікують, що курс долара досягне 45,19 грн/долар, хоча ще в грудні 2024 року їхній прогноз становив 44,83 грн/долар.

Банкіри також прогнозують подальше зростання валюти. Їхні очікування ще в жовтні минулого року складали 44,92 грн/долар, а нині вони передбачають підвищення курсу до 45,31 грн/долар.

Не лише експерти та фінансисти прогнозують девальвацію гривні. Очікування зростання курсу долара є і серед звичайних громадян. За даними НБУ, у січні 2025 року населення прогнозувало курс на рівні 44,53 грн/долар, що вище за грудневий прогноз у 44,11 грн/долар.

Песимістичні очікування поділяють і представники бізнесу. Керівники українських підприємств у січні передбачали курс 44,42 грн/долар, тоді як у листопаді 2024 року їхній прогноз був більш оптимістичним.

Зазначимо, що протягом 2024 року офіційний курс долара зріс на 10,7% та досяг позначки 42,03 грн/долар. У січні 2025 року курс продовжив зростання, і вже 13 січня досяг максимуму 42,28 грн/долар. Однак до 17 лютого курс трохи знизився та склав 41,62 грн/долар.

На думку аналітиків, подальша динаміка курсу залежатиме від економічної ситуації, обсягів міжнародної допомоги та загального стану ринку. Українцям варто уважно стежити за змінами у фінансовому секторі та бути готовими до можливих коливань валютного курсу.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки б ви заробили зараз, якби купили 1000 доларів у січні 2024 року.