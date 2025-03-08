Трамп возвращает доллар по 8? Что происходит с валютой и бежать ли по евро

В новостях и ситуации с валютой период турбулентности

У доллара была действительно сложная неделя и даже месяц. Непредсказуемые решения президента США Дональда Трампа по всем вопросам (от пошлин в 25% для некоторых стран до неожиданных заявлений по войне и Украине) спровоцировали падение валюты. В соцсетях украинцы уже шутят, что Трамп снова сделает доллар равным 8 гривнам.

Доллар является любимцем украинцев, когда дело доходит до хранения сбережений и покупки автомобилей или недвижимости. Но что теперь будет с американской валютой и в чем украинцам лучше держать деньги? "Телеграф" поговорил об этом с экономистом, координатором экспертных групп Экономической экспертной платформы Олегом Гетьманом.

Безумные решения и турбулентность. Почему доллар нестабильный

Олег Гетьман говорит, что валюты ведут себя по-разному из-за безумных решений, которые продуцирует Дональд Трамп. Президент крупнейшей в мире экономики каждое утро просыпается с новыми идеями и он является крайне непредсказуемым человеком.

"Постоянно то пошлины (подробнее об этом позже, — Ред.) появляются, то затем отменяются, откладываются на месяц, снова вводятся, а затем для кого-то они снова отменяются. Что будет в ближайшее время с валютами — никто не угадает. Из-за этих безумных решений и турбулентности разные валюты ведут себя по-разному", — говорит Гетьман.

По его словам, некоторые страны, стремящиеся минимизировать потери от введенных санкций, будут понемногу девальвировать свою валюту. То есть, снижать стоимость: например, доллар стоит 40 польских злотых, а после снижения уже 45. Потому что когда девальвируешь валюту, соответственно, твой экспорт становится более выгодным, объясняет эксперт. И, таким образом, они будут пытаться минимизировать потери этих дополнительных тарифов.

"Некоторые другие валюты будут, как британский фунт (который не пострадал от пошлин, тарифов, санкций), наоборот, укрепляться. Итак, никто на самом деле не угадает, что будет дальше, потому что безумный принтер производит просто безумные идеи. Некоторые месяцы мы будем наблюдать турбулентность", — прогнозирует эксперт.

Что происходит с долларом (в цифрах)

На прошлой неделе драматический скандал в Белом доме несколько повлиял на курс доллара в Украине. Встреча развеяла надежду, что любое мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшее время в войне России против Украины. На смену ожиданиям пришла неопределенность, писал Reuters. По состоянию на 7 марта курс доллара составил следующие показатели (данные НБУ):

Перед инаугурацией Трампа, 19 января, у большинства обменников финкомпаний доллар находился в пределах коридора: прием — от 41,90 до 42,50 грн.

Курс доллара в крупнейших украинских банках по состоянию на 7 марта выглядел так:

Между тем издание Reuters отмечает, что доллар США ослаб до самого низкого уровня с декабря.

Индекс доллара по отношению к основным валютам снизился до 105,46 пункта. Валюта обременена неопределенными прогнозами роста, вызванными опасениями по поводу влияния пошлин на инфляцию и экономику.

На фоне снижения доллара становятся дороже другие основные мировые валюты:

Британский фунт стерлингов укрепился до максимума за три месяца и составил $1,28025.

укрепился до и составил $1,28025. Евро стал стоить подороже, вырос до трехмесячного максимума 1,0639 дол. (после сообщений о создании в Германии 500-миллиардного инвестиционного фонда, способного компенсировать напряженность в мировой торговле). Это лучшая неделя для евро с ноября 2022 года.

Доходность облигаций Германии тоже возросла: доходность 30-летних облигаций в одночасье подскочила на 25 базисных пунктов. Краткосрочные доходы также выросли, повысив курс евро по отношению к доллару.

Кроме доллара, были и другие жертвы заявлений Трампа – это песо (Мексика) и канадский доллар. Трамп ввел 25% пошлины против Канады и Мексики. Поэтому канадский доллар на фоне эскалации торгового напряжения ослаб на 0,23% до $1,4425 за доллар. Мексиканское песо упало на 0,6%.

Через неделю после этого слова Трампа привели к тому, что на 0,2% упал китайский юань. Ведь Белый дом сообщил о повышении налогов для Китая с 10 до 20%.

В чем теперь хранить деньги и куда инвестировать?

Но ведь главные для нас на протяжении многих десятилетий валюты — евро и доллар. Они уже долго колеблются в пределах друг друга, говорит Гетман.

"Это две наиболее стабильные валюты в мире и они продолжают оставаться одним из очень хороших способов хранить деньги. Но — только хранить. Если человек хочет свои деньги не только хранить, а еще немного умножать, то валюты для этого не очень подходят", — говорит Гетьман.

В любом случае крупнейшие валюты мира (доллар, евро, китайский юань) будут себя чувствовать нормально, говорит Гетман. Это главные экономики, большие мощные системы, которые легко переживут "безумного генератора идей", который через четыре года нас покинет.

"Ничего не произойдет, чтобы он не генерировал. Но и рассчитывать на что-то очень полезное для нас тоже не стоит. Нам следует держаться, держать свою экономику, работать как можно больше над антикоррупционными, дерегуляционными мерами, налаживать отношения с Евросоюзом, с Британией и делать все для того, чтобы выдержать эти четыре года (президентства Трампа — Ред.)", — советует Гетьман.

А пока, по его мнению, наиболее надежными инструментами инвестирования для приумножения средств являются валютные облигации, по которым нет налогов и высокий процент (16%, 17%, 18% даже бывает, что значительно выше нашей инфляции, которая есть 6,7%). Или же это коммерческая недвижимость. Кроме валют стоит рассмотреть еще другие инструменты хранения и инвестирования.

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