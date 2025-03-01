Як скандал у Білому домі вплинув на курс долара в Україні

Ринок у напрузі: що станеться з гривнею після конфлікту Трампа та Зеленського?

На 1 березня 2025 року гривня дещо зміцнилася щодо долара та євро на "чорному ринку". Загалом ситуація на валютному ринку досить спокійна та стабільна.

За даними сайту МінФін, станом на 1 березня курс долара становив 37,91–38,42 грн, тоді як напередодні він був 38,05–38,53 грн. Курс євро на цей же час склав 41,67–41,84 грн проти попередніх 41,74–41,96 грн.

Офіційний курс Національного банку України на 1 березня встановлено на рівні 38,0492 грн за долар та 41,2535 грн за євро, що свідчить про незначне зміцнення гривні порівняно з попереднім днем (38,2077 грн за долар та 41,2968 грн за євро).

У касах банків середні курси валют є такими:

Долар США : купівля – 38,00 грн, продаж – 38,50 грн (на 28 лютого: 38,15–38,60 грн);

: купівля – 38,00 грн, продаж – 38,50 грн (на 28 лютого: 38,15–38,60 грн); Євро: купівля – 41,20 грн, продаж – 41,90 грн (на 28 лютого: 41,30–42,00 грн).

Курси долара в деяких банках:

ПриватБанк : 38,45 грн;

: 38,45 грн; Ощадбанк: 38,60 грн;

Безготівкові курси при оплаті карткою:

ПриватБанк : 38,46 грн за долар;

: 38,46 грн за долар; Ощадбанк : 38,55 грн;

: 38,55 грн; Monobank: 38,45 грн.

28 лютого 2025 року у Вашингтоні відбулася напружена зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі виникла суперечка щодо умов мирного врегулювання конфлікту з Росією та питань економічної співпраці, зокрема щодо угоди про видобуток мінералів в Україні. Цей інцидент призвів до публічного конфлікту, після якого Трамп скасував заплановані заходи та звинуватив Зеленського у неповазі до США.

Ця подія викликала занепокоєння серед інвесторів, що призвело до коливань на фінансових ринках. Однак, на "чорному ринку" України 1 березня спостерігалося незначне зміцнення гривні щодо долара та євро. Це може бути пов'язано з внутрішніми факторами, такими як сезонні надходження валютної виручки або дії Національного банку України. Втім, потенційне погіршення відносин між Україною та США може мати довгострокові наслідки для економічної ситуації в країні та стабільності національної валюти.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час покупки американської валюти можна трошки заощадити. Де наразі можна найвигідніше купити долар, в обмінниках чи банках.