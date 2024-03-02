У спідній білизні посеред вулиці: у Києві поліцейські врятували малолітніх брата та сестру

Матері загрожує штраф, а подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби

У Києві у суботу, 2 березня, двох малолітніх дітей без нагляду виявили на вулиці поліцейські. Чотирирічний хлопчик та його дворічна сестричка у спідній білизні самі перебували посеред міста.

У поліцію звернулись небайдужі мешканці столиці. Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що патрульні поліцейські Святошинського управління негайно прибули на місце події та відвезли малечу до ювенальних інспекторів. Дітей напоїли гарячим чаєм та вдягнули в теплі речі.

Діти у машині патрульної поліції

"У подальшому 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку ювенальні поліцейські помістили до лікарні для обстеження, а про подію повідомили районну службу у справах дітей", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалось встановили мати малолітніх. Нею виявилась киянка 1994 року народження, яка запевнила поліцейських, що залишила дітей зі своїм співмешканцем, а сама вирушила у справах.

Поліцейські склали на порушницю протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьківських обовʼязків. За вчинення правопорушення жінці загрожує штраф, подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби.

Раніше "Телеграф" писав, що центрі столиці озброєний зловмисник пограбував пункт обміну валют, розташований у підземному переході. З місця скоєння злочину чоловік втік, проте його особу оперативно встановили правоохоронці.