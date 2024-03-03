Намагався підпалити магазин Roshen: у Дніпрі затримали чоловіка, що йому загрожує (фото)

Деталі від правоохоронців

У Дніпрі затримали чоловіка, який 17 лютого намагався підпалити магазин кондитерських виробів Roshen. Йому загрожує обмеження волі.

Про затримання повідомила пресслужба поліції. Правоохоронці кажуть, що провели низку заходів, за результатами яких вдалося встановити зловмисника.

Підпалювачем, за даними слідства, виявився 33-річний місцевий житель. Поліціянти встановили, що він облив легкозаймистою речовиною килим перед приміщенням та підпалив його.

Затриманий чоловік

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — замах на умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Намагався спалити магазин

Намагався спалити магазин

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Дніпра поглумилися над прапором України та алеєю на честь загиблих воїнів. Винуватцям загрожує реальний строк.

У мережі опублікували фото порізаного прапора України, а також банерів на Алеї пошани – меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців. Ініціатором її створення є військова медикиня Олена Мосійчук.