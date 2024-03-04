События напоминают триллер: в одном из районов Киева чуть не случилась трагедия с гранатой

Преступникам грозит пожизненное лишение свободы

В столице правоохранители задержали двух злоумышленников, которые во время задержания после кражи из зоомагазина пытались взорвать полицейских гранатой.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По информации сотрудников полиции, событие произошло в Дарницком районе Киева.

Как отметил глава полиции в столице, Дмитрий Шумейко, сообщники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего угнали ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.

Задержание преступников

Оружие преступников

Нарушители погрузили украденное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции. 36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Оперативники перехватили и разрядили боеприпас, а злоумышленника задержали.

Граната и нож преступников

Задержанные преступники

Личные вещи преступников

В ходе обыска в автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.

Установили, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того, одно из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело слушается в суде. При процессуальном руководстве окружной прокуратуры фигурантам сообщили о подозрении по части четвертой статьи 185 — кража, соединенная с проникновением и совершенная в условиях военного положения.

Кроме того, нарушителю, угрожавшему полицейским гранатой, поставлено в известность о подозрении по части первой статьи 263 — незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, и по статье 348 — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Санкция наибольшего наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

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