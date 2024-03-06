Море азалій, тюльпанів й сакур: список весняних локацій для обов'язкового відвідування у Києві

"Телеграф" розповідає, де в Києві наступні три місяці можна зробити яскраві фото та погуляти з дитиною

Хто сумував за весною? Київ, попри пережиті випробування, знову починає розквітати. Деякі рослини вже почали радувати своїм цвітінням, а інші готуються розкрити свої бутони протягом наступного місяця.

"Телеграф" підготував для вас список весняних локацій, які не можна пропустити, адже вони подарують вам незабутні враження та заряд позитиву.

Азалії та камелії

Вже з лютого в оранжереях Київського ботанічного саду ім. М.М.Гришка на Печерську почали масово квітувати азалії та камелії. Тепер оранжерея перетворилася на місце номер один для обов’язкового відвідування. Адже увійшовши сюди, ви одразу відчуєте атмосферу весни.

Завдяки вмілому підбору експозицій з різноманітних сортів, ботанічний сад забезпечує безперервне цвітіння від грудня до квітня. Однак на початку березня настав найяскравіший період, коли представлено 30 сортів азалій і 15 сортів камелій у всій їхній красі.

Колекція азалій та камелій вражає не тільки тривалістю цвітіння, а й своїми масштабами. Вона по праву вважається одною з провідних в Європі. Щобільше, ботанічний сад може похвалитися унікальними сортами азалії індійської, аналогів якої в такій кількості і якості не знайти більше ніде в Україні.

Відвідати оранжерею можна щодня, окрім понеділка та вівторка, з 11:00 до 17:00. Вартість вхідного квитка — 50 гривень. За ним ви також зможете оглянути зал з тропічними рослинами.

Щоб уникнути черг, рекомендуємо планувати візит у будні дні в першій половині дня.

Магнолії

Пік цвітіння цієї рослини припадає на квітень. Висадка магнолій у Ботанічному саду ім.О.В.Фоміна в Києві навіть вважається однією з весняних візитних карток міста. Побачити цю красу можна біля станції метро "Університет".

Магнолія – це великий рід рослин, названий іменем французького ботаніка П'єра Маньоля, який містить понад 300 видів. До слова, у Ботсаду ім. Гришка також є такі декоративні дерева.

Сакури

Площу Івана Франка в соцмережах називають чи не найгарнішою локацією з сакурами. Через розташування в самісінькому центрі Києва (поруч станція метро "Хрещатик") тут завжди багато охочих зробити фото серед пишних квітучих дерев.

Пік цвітіння японської вишні припадає на квітень і травень. Варто зазначити, що такі дерева в столиці ростуть ще у багатьох локаціях: парк Кіото, сквер Гейдара Алієва (вул. Глибочицька), парк "Привокзальний", Ботсад ім. Фоміна, ботсад НУБіП, Пейзажна алея, бульвар Верховної Ради, Арсенальна площа, парк "Наталка" та інші.

Побачити сакури також можна біля будівлі Національної опери України (вул. Володимирська, 50). Їх тут небагато, однак серед яскравих рожевих дерев працює фонтан із підсвіткою. А ще сакури квітнуть під Києвом — у Межигір’ї.

Бузок

Найбільша територія з бузком знаходиться у Ботсаду ім. Гришка — 2,45 га. Сам ботсад (окремо від оранжереї) працює щодня від 8:30 до 21:00. Квиток для дорослого коштує 100 грн, дітей шкільного віку – 50 грн. Для дітей до 7 років, пенсіонерів і пільгових категорій відвідувачів вхід безплатний.

У сезон цвітіння сюди приходить величезна кількість людей, однак великих черг на вході все ж можна уникнути. Травень – ідеальний час для відвідування.

На території ботсаду також працює затишна кав'ярня, де ви зможете відпочити після прогулянки та насолодитися смачною кавою або чаєм.

Тюльпани

Традиційно на початку травня у Києві масово квітнуть тюльпани, приваблюючи жителів і гостей столиці робити яскраві фото.

Одна з найвідоміших локацій – ландшафтний парк "Добропарк" під Києвом. Попри те, що парк значно постраждав від рук окупантів, він ще 2023 року зумів відновитися і знову відчинитися для відвідувачів. Тут на вас чекають мальовничі алеї з різнокольоровими тюльпанами.

В самісінькому центрі міста, на Майдані Незалежності, також є локація з тюльпанами. Це ті самі квіти, які уряд Нідерландів подарував Україні 2020 року на знак підтримки та багаторічної дружби.