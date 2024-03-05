На Київщині черешня стала пам’яткою природи: у чому її особливість

Природу необхідно оберігати і в жодному разі не ставитися до неї зневажливо

Представники Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) домоглися того, щоб найстаріша черешня Київщини, якій виповнилося понад 100 років, набула статусу пам’ятки природи. Дерево росте на території міста Богуслав і з цього моменту воно перебуватиме під охороною закону України.

Черешня-довгожитель має обхват стовбура 3,2 метри і росте біля одного з приватних будинків. Докладніше про пам’ятку природи розповіли на офіційній сторінці КЕКЦ у Фейсбуку.

Так, у Богуславі Київської області росте черешня, якій уже виповнилося понад 100 років. Дерево знаходиться біля одного з приватних будинків, який розташовується на вулиці Миколаївській, 75.

Черешня лісова "Цариця" має обхват стовбура 3,20 метрів і, за припущеннями фахівців КЕКЦ, є найстарішою черешнею Київської області.

У 2024 році Київський еколого-культурний центр розробив необхідну проектну документацію для заповідання черешні "Цариця", яка за рішенням Київської обласної ради набула статусу пам’ятки природи.

З цього моменту дерево перебуває під охороною закону України. За пошкодження черешні або її знищення порушники нестимуть кримінальну відповідальність.

Черешні вже виповнилося понад 100 років

Важливо розуміти, що пам’ятки природи — це єдині у своєму роді, цінні в екологічному, науковому, культурному та естетичному відносинах природні комплекси, а також об’єкти природного чи штучного походження.

Кордон пам’ятника природи має позначатися по периметру інформаційними і попереджувальними знаками.

Пам’ятники природи, на відміну від заповідників та національних парків, мають переважно регіональне значення та охороняються тими відомствами та організаціями, на території яких вони розташовані.

Найстаріша черешня Київщини росте у місті Богуслав

Для довідки Богуслав — це місто в Київській області, яке входить в Обухівський район. До 2020 був адміністративним центром скасованого Богуславського району. Тут переважають підприємства харчової та легкої галузей, є три каменедобувні кар’єри, а місцевість навколо міста знаменита покладами сірого граніту. Раніше Богуслав був центром художнього декоративного мистецтва півдня Київщини, але у 1990-х роках підприємства цієї галузі були закриті.

Найстаріша черешня Київщини росте у місті Богуслав

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