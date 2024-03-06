Море азалий, тюльпанов и сакур: список весенних локаций для обязательного посещения в Киеве

"Телеграф" рассказывает, где в Киеве следующие три месяца можно сделать яркие фото и погулять с ребенком

Кто скучал по весне? Киев, несмотря на пережитые испытания, снова начинает расцветать. Некоторые растения уже начали радовать своим цветением, а другие готовятся раскрыть свои бутоны в течение следующего месяца.

"Телеграф" подготовил для вас список весенних локаций, которые нельзя пропустить, ведь они подарят вам незабываемые впечатления и заряд позитива.

Азалии и камелии

С февраля в оранжереях Киевского ботанического сада им. М.М.Гришко на Печерске начали массово цвести азалии и камелии. Теперь оранжерея превратилась в место номер один для обязательного посещения. Ведь, войдя сюда, вы сразу почувствуете атмосферу весны.

Благодаря умелому подбору экспозиций из разных сортов, ботанический сад обеспечивает непрерывное цветение с декабря по апрель. Однако в начале марта наступил самый яркий период, когда представлено 30 сортов азалий и 15 сортов камелий во всей их красоте.

Коллекция азалий и камелий поражает не только продолжительностью цветения, но и масштабами. Она по праву считается одной из ведущих в Европе. Более того, ботанический сад может похвастаться уникальными сортами азалии индийской, аналогов которой в таком количестве и качестве не найти больше нигде в Украине.

Посетить оранжерею можно ежедневно, кроме понедельника и вторника с 11:00 до 17:00. Стоимость входного билета – 50 гривен. За ним вы также можете осмотреть зал с тропическими растениями.

Чтобы избежать очередей, рекомендуем планировать визит в будние дни в первой половине дня.

Магнолии

Пик цветения этого растения приходится на апрель. Высадка магнолий в Ботаническом саду им. О.В. Фомина в Киеве даже считается одной из весенних визитных карточек города. Увидеть эту красоту можно у станции метро "Университет".

Магнолия – это крупный род растений, названный именем французского ботаника Пьера Маньоля, содержащий более 300 видов. К слову, в Ботсаде им. Гришка также есть такие декоративные деревья.

Сакуры

Площадь Ивана Франко в соцсетях называют едва ли не самой красивой локацией с сакурами. Из-за расположения в самом центре Киева (рядом станция метро "Хрещатик") здесь всегда много желающих сделать фото среди пышных цветущих деревьев.

Пик цветения японской вишни приходится на апрель и май. Стоит отметить, что такие деревья в столице произрастают еще во многих локациях: парк Киото, сквер Гейдара Алиева (ул. Глубочицкая), парк "Привокзальный", Ботсад им. Фомина, ботсад НУБиП, Пейзажная аллея, бульвар Верховной Рады, Арсенальная площадь, парк "Наталка" и другие.

Увидеть сакуры можно у здания Национальной оперы Украины (ул. Владимирская, 50). Их здесь немного, однако среди ярких розовых деревьев работает фонтан с подсветкой. А еще сакуры цветут под Киевом — в Межигорье.

Сирень

Самая большая территория с сиренью находится в Ботсаде им. Гришка – 2,45 га. Сам ботсад (отдельно от оранжереи) работает ежедневно с 8:30 до 21:00. Билет для взрослого стоит 100 грн., детей школьного возраста – 50 грн. Для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей вход бесплатный.

В сезон цветения сюда приходит множество людей, однако больших очередей на входе все же можно избежать. Май – идеальное время для посещения.

На территории ботсада также работает уютное кафе, где вы сможете отдохнуть после прогулки и насладиться вкусным кофе или чаем.

Тюльпаны

Традиционно в начале мая в Киеве массово цветут тюльпаны, привлекая жителей и гостей столицы делать яркие фотографии.

Одна из самых известных локаций – ландшафтный парк "Добропарк" под Киевом. Несмотря на то, что парк значительно пострадал от рук окупантов, он еще в 2023 году сумел восстановиться и снова открыться для посетителей. Здесь вас ждут живописные аллеи с разноцветными тюльпанами.

В самом центре города, на Майдане Независимости, также есть локация с тюльпанами. Это те же цветы, которые правительство Нидерландов подарило Украине в 2020 году в знак поддержки и многолетней дружбы.