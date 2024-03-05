Легендарний київський автобус-кав’ярня LennyBus відкривається на новій локації: що відомо

Культова кав’ярня повертається з оновленим меню та цікавими івентами

У Подільському районі Києва знову відчиняє свої двері для відвідувачів відомий червоний лондонський автобус-кав’ярня Lenny Bus, який останні 25 років простояв на вулиці Городецького, але був змушений припинити свою роботу. Атмосферний заклад готовий порадувати гостей оновленим меню та цікавими заходами.

Lenny Bus припаркується на новій локації – він працюватиме біля Житнього ринку. Докладніше про тріумфальне повернення автобуса-кав’ярні розповіли власники закладу у соцмережах.

Так, лондонський автобус-кав’ярня LennyBus почне працювати у понеділок, 11 березня, у тестовому режимі. За попередньою інформацією, заклад відкриється біля Житнього ринку, який є однією з візитівок Києва, проте поступово занепадає.

Власники LennyBus хочуть привернути увагу широкого загалу до проблеми можливого закриття Житнього ринку. Вони закликають усіх мешканців та гостей столиці хоча б раз на тиждень відвідувати ринок і таким чином не дати символам столиці повністю зникнути.

LennyBus стоятиме біля Житнього ринку

"Кожен раз обираючи піти в супермаркет за продуктами — ми вбиваємо ринок, бо він не може жити без покупців, а лише за рахунок дотацій з бюджету міста. Так як я все одно не можу зараз перефарбуватися, бо фарба в таку погоду не висохне, я вирішив приїхати і привернути увагу людей, щоб хоча б частково заманити їх на Житній знову!

Не ходи в супермаркет — ходи до бабусі на Житній! Якщо кожен з вас хоча б один раз на тиждень приїзджав до мене на каву на Городецького, то може в мене були б ті гроші заплатити місту і я нікуди б не поїхав. Не дайте Житньому повторити мою долю, рятувати його можна не лише петиціями проти закриття", — закликають власники кав’ярні.

LennyBus стоятиме біля Житнього ринку

Наразі відомо, що LennyBus працюватиме на новій локації біля Житнього ринку з 11 березня до 11 червня включно. Попередній графік роботи кав’ярні – з 9:00 до 21:00.

Тут готові порадувати відвідувачів оновленим меню в якому з’явилося крафтове британське та українське пиво, крафтовий сидр та "київський хот-дог" із корейською морквою, капустою та молочною сосискою у розрізній булці — такою, якою можна було спробувати у Києві на початку нульових.

Окрім цього у кав’ярні планується проводити різноманітні цікаві заходи: виставки, барахолки та презентації.

Житній ринок розташований на Подолі

Нагадаємо, що червоний двоповерховий автобус із Лондона практично 25 років простояв на вулиці архітектора Городецького, 8.

З 2018 року тут почала працювати кав’ярня LennyBus, яку відвідували Володимир Зеленський та Борис Джонсон, а також українські зірки шоу-бізнесу. Тут проводили яскраві фотосесії і багато хто спеціально приїжджав до столиці, щоб зробити незвичайні фото на тлі справжнього даблдекера.

Зеленський і Джонсон заходили на каву в LennyBus

За словами власників закладу, столична влада не продовжила з ними договір оренди землі і була змушена закритися. LennyBus закрився 15 січня, а вже 11 лютого автобус-кав’ярня здійснив свою прощальну поїздку центром столиці і залишив вулицю Городецького.

LennyBus залишив вулицю Городецького після 25 років "співробітництва"

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