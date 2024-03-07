У Києві здійнявся гучний скандал через "зебру" для обраних мажорів (фото)

Активісти обурені, що в центрі міста на дорозі з'явилась розмітка спеціально для клієнтів VIP-ресторану Alaska

У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців, 22 (Шевченківський район) несанкціоновано демонтували загороджувальний паркан для пішоходів і на проїжджій частині самовільно встановили нерегульований пішохід (зебру) поблизу ресторану Alaska, а також дорожні знаки.

Про це заявляють активісти громадської організації "Пасажири Києва", обурюючись, що поява нового пішоходу у цьому місці відбулось без погоджень з міською владою, кулуарно і завдяки "телефонному праву".

"Представники ресторану "Аляска" вийшли на когось в Патрульній поліції з бажанням зробити перехід. Поліція послухала ресторан і приписом "нагнула" комунальників, щоб вони демонтували частину паркану. Без будь-яких обговорень. Але за нормами нерегульований перехід через дві і більше смуг в одному напрямку можливий лише з острівцем безпеки. Як на інших переходах по вулиці.

Розмітку на дорозі комунальники не наносили і знаки не встановлювали. Це зробили підрядники ресторану. До того ж наразі температура не дозволяє наносити постійну розмітку. Виявляється "телефонне право" в поліції Києва працює ефективніше за будь-які норми, робочі наради та громадські обговорення. Згадайте про Вагіфа Алієва та його бажання прибрати пішохідну зону на Бессарабці, яке б місто реалізувало, якби не наш розголос", — говориться у пості ГО в "Фейсбуці".

Громадські діячі звернули увагу, що поліція вже не перший рік відмовляється погоджувати організацію наземного переходу в районі станції метро "Університет", який переміг на Громадському бюджеті. Також силовики не погодили перехід і на перехресті Скоропадського — В.Васильківська та виділену смугу для громадського транспорту на просп. Повітряних Сил.

Фото — t.me/diy_kyiv

"Звісно, бо це просто вихід "звичайних" людей з метро, які хочуть просто перейти на іншу сторону вулиці, а не в "дорогий, елітний ресторан". Адже за організацію дорожнього руху в місті, відповідно до законодавства, відповідає міська влада (розроблює схеми ОДР), а не Патрульна поліція (яка її лише погоджує). І цей поганий прецедент потрібно зупиняти вже зараз, доки організацією дорожнього руху не почали замість місцевої влади займатись ресторани, бари і торговельні центри", — зазначається у повідомленні.

Що відомо про "Аляску"?

Власне сам заклад харчування знаходиться на "Стрільцях" у будівлі з номером 20/22. Заклад позиціонує себе як "гастрономічний простір, який об’єднує людей і атмосферу, а також поєднання страв і напоїв у захоплюючу історію… це більше, ніж ресторан: це стиль життя".

За даними аналітичної системи YouControl, ресторан належить юридичній особі ТОВ "Аляска Київ". Керівником фірми зі статутним капіталом у 1 тис. грн вказана Юлія Міненко, а кінцевий бенефіціар — Олександр Черніцький.

Джерело - YouControl

Примітно, ця ТОВка входить у структуру "Мандарин Плаза Груп", ключові особи якої — згаданий вище Вагіф Алієв та Марина Дорохіна. Як відомо, Mandarin Plaza Group розвиває мережу торговельно-розважальних центрів у столиці. Так, у портфель групи входять ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall, ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ "Лісова", ТРЦ "Іподром", а також БЦ "Парус" і житловий комплекс Diamond Hill. В деяких з цих проєктів Черніцький вказаний як керівник.

Про Алієва з численних публікацій у ЗМІ також відомо, що цей бізнесмен у 2000-х був співзасновником будівельної компанії KAN (у цій абревіатурі літера "А" означала першу літеру прізвища Алієва; інші співвласники компанії — Крапівін і Ніконов), працював консулом Росії в Чернігові та області. 2016-го підприємець викупив 50-відсоткову частку Дмитра Фірташа у бізнес-центрі "Парус" в центрі столиці і погасив борг олігарха в 50 млн доларів. А через два роки Алієв продав БЦ "Парус" скандально відомому столичному забудовнику Вадиму Столару.

Свого часу Черніцький був помічником нардепів Атрошенка і Столара. Джерело - YouControl

Також відомо, що компанія Алієва більше десяти років тому купила ділянку біля ТРЦ Ocean Plaza у Василя Хмельницького. Алієв почав будувати другу чергу ТРЦ, розраховуючи в майбутньому викупити Ocean Plaza та об'єднати два центри в один комплекс. Нині Ocean Mall перебуває на стадії заморозки. А за деякими оцінками, саме цей новий недобуд міг частково спричинити аварійну ситуацію у перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська", адже зводився з деякими порушеннями.

У рейтингу найбагатших українців Forbes за 2021 рік Алієв посів 22 місце із статками 460 млн доларів і друге – у рейтингу найбільших рантьє. За даними видання, тоді нерухомість принесла бізнесмену 61 млн доларів доходу.

Семиповерховий Mandarin Plaza на Бесарабці містянам відомий тим, що у цьому ТРЦ розташовані елітні брендові магазини для "королівського шопінгу".

Ключові особи "Мандарин Плаза Груп". Джерело - YouControl

Чим така незвична Alaska?

Ресторан теж здебільшого орієнтується на заможних відвідувачів. Це випливає з меню закладу. Платоспроможні гурмани тут можуть скуштувати, наприклад, м'ясо крабів із соусом "Три ікри" та домашнім бріошем за… 3950 грн (для порівняння — мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн, а мінімальна зарплата — 7100 грн).

Ресторанне меню. Джерело - alaskakyiv.com

Як варіант, у закладі можна спробувати лобстер "Термідор" за 6350 грн, замовити цілого восьминога на грилі із запеченою бебі-картоплею за 4200 грн (порція на 2-4 персони) або плато морепродуктів майже за 5 тис. грн. Барне меню теж вражає: 40 мілілітрів віскі Chivas Regal 25 Y.O. обійдеться візитерам у 1880 грн. А пляшка коньяку Hardy Noces D'Albatre — у 126 500 грн.

Журналісти "Телеграфу" намагалися зв'язатися з керівницею "Аляски" Юлією Міненко для отримання коментаря чи прояснення ситуації, але її телефон не відповідав.

Водночас видання направило офіційні запити щодо ситуації із "зеброю" в Патрульну поліцію Києва та КМДА. Відповіді правоохоронців і міської влади ще не надходили. Про те, як розвиватиметься ситуація довкола переходу на Січових Стрільців, читайте у наших наступних публікаціях на цю тему.

Раніше "Телеграф" писав, що на в’їзді у Київ на "зебрі" збили жінку-військову. Вона несла службу на блокпосту і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Також повідомлялось, що в Києві винну у смертельній аварії взяли під варту: вона виявилася онукою непростої людини.