Рус

У Києві здійнявся гучний скандал через "зебру" для обраних мажорів (фото)

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Той самий нерегульований перехід на Стрільцях Новина оновлена 07 березня 2024, 11:00
Той самий нерегульований перехід на Стрільцях. Фото Пасажири Києва

Активісти обурені, що в центрі міста на дорозі з'явилась розмітка спеціально для клієнтів VIP-ресторану Alaska

У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців, 22 (Шевченківський район) несанкціоновано демонтували загороджувальний паркан для пішоходів і на проїжджій частині самовільно встановили нерегульований пішохід (зебру) поблизу ресторану Alaska, а також дорожні знаки.

Про це заявляють активісти громадської організації "Пасажири Києва", обурюючись, що поява нового пішоходу у цьому місці відбулось без погоджень з міською владою, кулуарно і завдяки "телефонному праву".

"Представники ресторану "Аляска" вийшли на когось в Патрульній поліції з бажанням зробити перехід. Поліція послухала ресторан і приписом "нагнула" комунальників, щоб вони демонтували частину паркану. Без будь-яких обговорень. Але за нормами нерегульований перехід через дві і більше смуг в одному напрямку можливий лише з острівцем безпеки. Як на інших переходах по вулиці.

Розмітку на дорозі комунальники не наносили і знаки не встановлювали. Це зробили підрядники ресторану. До того ж наразі температура не дозволяє наносити постійну розмітку. Виявляється "телефонне право" в поліції Києва працює ефективніше за будь-які норми, робочі наради та громадські обговорення. Згадайте про Вагіфа Алієва та його бажання прибрати пішохідну зону на Бессарабці, яке б місто реалізувало, якби не наш розголос", — говориться у пості ГО в "Фейсбуці".

Громадські діячі звернули увагу, що поліція вже не перший рік відмовляється погоджувати організацію наземного переходу в районі станції метро "Університет", який переміг на Громадському бюджеті. Також силовики не погодили перехід і на перехресті Скоропадського — В.Васильківська та виділену смугу для громадського транспорту на просп. Повітряних Сил.

Фото — t.me/diy_kyiv
Фото — t.me/diy_kyiv

"Звісно, бо це просто вихід "звичайних" людей з метро, які хочуть просто перейти на іншу сторону вулиці, а не в "дорогий, елітний ресторан". Адже за організацію дорожнього руху в місті, відповідно до законодавства, відповідає міська влада (розроблює схеми ОДР), а не Патрульна поліція (яка її лише погоджує). І цей поганий прецедент потрібно зупиняти вже зараз, доки організацією дорожнього руху не почали замість місцевої влади займатись ресторани, бари і торговельні центри", — зазначається у повідомленні.

Що відомо про "Аляску"?

Власне сам заклад харчування знаходиться на "Стрільцях" у будівлі з номером 20/22. Заклад позиціонує себе як "гастрономічний простір, який об’єднує людей і атмосферу, а також поєднання страв і напоїв у захоплюючу історію… це більше, ніж ресторан: це стиль життя".

За даними аналітичної системи YouControl, ресторан належить юридичній особі ТОВ "Аляска Київ". Керівником фірми зі статутним капіталом у 1 тис. грн вказана Юлія Міненко, а кінцевий бенефіціар — Олександр Черніцький.

Джерело - YouControl
Джерело - YouControl

Примітно, ця ТОВка входить у структуру "Мандарин Плаза Груп", ключові особи якої — згаданий вище Вагіф Алієв та Марина Дорохіна. Як відомо, Mandarin Plaza Group розвиває мережу торговельно-розважальних центрів у столиці. Так, у портфель групи входять ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall, ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ "Лісова", ТРЦ "Іподром", а також БЦ "Парус" і житловий комплекс Diamond Hill. В деяких з цих проєктів Черніцький вказаний як керівник.

Про Алієва з численних публікацій у ЗМІ також відомо, що цей бізнесмен у 2000-х був співзасновником будівельної компанії KAN (у цій абревіатурі літера "А" означала першу літеру прізвища Алієва; інші співвласники компанії — Крапівін і Ніконов), працював консулом Росії в Чернігові та області. 2016-го підприємець викупив 50-відсоткову частку Дмитра Фірташа у бізнес-центрі "Парус" в центрі столиці і погасив борг олігарха в 50 млн доларів. А через два роки Алієв продав БЦ "Парус" скандально відомому столичному забудовнику Вадиму Столару.

Свого часу Черніцький був помічником нардепів Атрошенка і Столара. Джерело - YouControl
Свого часу Черніцький був помічником нардепів Атрошенка і Столара. Джерело - YouControl

Також відомо, що компанія Алієва більше десяти років тому купила ділянку біля ТРЦ Ocean Plaza у Василя Хмельницького. Алієв почав будувати другу чергу ТРЦ, розраховуючи в майбутньому викупити Ocean Plaza та об'єднати два центри в один комплекс. Нині Ocean Mall перебуває на стадії заморозки. А за деякими оцінками, саме цей новий недобуд міг частково спричинити аварійну ситуацію у перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська", адже зводився з деякими порушеннями.

У рейтингу найбагатших українців Forbes за 2021 рік Алієв посів 22 місце із статками 460 млн доларів і друге – у рейтингу найбільших рантьє. За даними видання, тоді нерухомість принесла бізнесмену 61 млн доларів доходу.

Семиповерховий Mandarin Plaza на Бесарабці містянам відомий тим, що у цьому ТРЦ розташовані елітні брендові магазини для "королівського шопінгу".

Ключові особи "Мандарин Плаза Груп". Джерело - YouControl
Ключові особи "Мандарин Плаза Груп". Джерело - YouControl

Чим така незвична Alaska?

Ресторан теж здебільшого орієнтується на заможних відвідувачів. Це випливає з меню закладу. Платоспроможні гурмани тут можуть скуштувати, наприклад, м'ясо крабів із соусом "Три ікри" та домашнім бріошем за… 3950 грн (для порівняння — мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн, а мінімальна зарплата — 7100 грн).

Ресторанне меню. Джерело - alaskakyiv.com
Ресторанне меню. Джерело - alaskakyiv.com

Як варіант, у закладі можна спробувати лобстер "Термідор" за 6350 грн, замовити цілого восьминога на грилі із запеченою бебі-картоплею за 4200 грн (порція на 2-4 персони) або плато морепродуктів майже за 5 тис. грн. Барне меню теж вражає: 40 мілілітрів віскі Chivas Regal 25 Y.O. обійдеться візитерам у 1880 грн. А пляшка коньяку Hardy Noces D'Albatre — у 126 500 грн.

Журналісти "Телеграфу" намагалися зв'язатися з керівницею "Аляски" Юлією Міненко для отримання коментаря чи прояснення ситуації, але її телефон не відповідав.

Водночас видання направило офіційні запити щодо ситуації із "зеброю" в Патрульну поліцію Києва та КМДА. Відповіді правоохоронців і міської влади ще не надходили. Про те, як розвиватиметься ситуація довкола переходу на Січових Стрільців, читайте у наших наступних публікаціях на цю тему.

Раніше "Телеграф" писав, що на в’їзді у Київ на "зебрі" збили жінку-військову. Вона несла службу на блокпосту і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Також повідомлялось, що в Києві винну у смертельній аварії взяли під варту: вона виявилася онукою непростої людини.

Теги:
#Київ #Мажори #Аляска #Скандали #Ресторани #Зебра