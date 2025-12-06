Обігріти квартиру без електрики допоможе старий радянський спосіб (фото, відео)

Старий лайфхак українці не тільки використовують, а й модернізують

Врятуватися від холоду під час відключень електроенергії допоможе цеглина. З її допомогою можна і приміщення нагріти, і з сирістю впоратися.

Поділився лайфхаком користувач Олександр Новіков. Він наголосив, що коли був дитиною — не було обігрівачів чи генераторів, тож цей спосіб допомагав при відсутності опалення.

Для нього потрібно мати цеглину та газову плиту. Звичайний камінь може не підійти. Жаростійку цеглину автор радить ставити на газову плиту, а під нею вмикати мінімальний вогонь. Цеглину потрібно контролювати.

Цегла на газу

Коли цегла нагріється — віддає тепло в приміщення. Для того, щоб в кімнаті стало тепліше та сухіше потрібно кілька годин. Інші користувачі діляться, що використовують саме так армований залізобетонний блок.

Щоб розсіяти по кімнати тепло використовують вентилятор як для ноутбука та блок живлення. Така модернізована конструкція дає більше тепла, аніж просто нагрівати цеглину, ділиться Ілля Северин.

Важливо при використанні такого лайфхака пам'ятати про безпеку. Тривале використання плити призводить до накопичення чадного газу, тож обігрів цим способом — максимум короткострокове рішення.

