В Киеве разразился громкий скандал из-за "зебры" для избранных мажоров (фото)

Активисты возмущены, что в центре города на дороге появилась разметка специально для клиентов VIP-ресторана Alaska

В центре Киева по улице Сечевых Стрельцов, 22 (Шевченковский район) несанкционированно демонтировали заградительный забор для пешеходов, а на проезжей части самовольно установили нерегулируемый пешеход (зебру) вблизи ресторана Alaska, а также дорожные знаки.

Об этом заявляют активисты общественной организации "Пассажиры Киева", возмущаясь, что появление нового пешехода в этом месте произошло без согласований с городскими властями, кулуарно и благодаря "телефонному праву".

"Представители ресторана "Аляска" вышли на кого-то в Патрульной полиции с желанием сделать переход. Полиция послушала ресторан и предписанием "нагнула" коммунальщиков, чтобы они демонтировали часть забора. Без каких-либо обсуждений. Но по нормам, нерегулируемый переход через две и более полос в одном направлении возможен только с островком безопасности, как на других переходах по улице.

Разметку на дороге коммунальщики не наносили и знаки не устанавливали. Это сделали подрядчики ресторана. К тому же, пока температура не позволяет наносить постоянную разметку. Оказывается "телефонное право" в полиции Киева работает эффективнее любых норм, рабочих совещаний и общественных обсуждений. Вспомните о Вагифе Алиеве и его желании убрать пешеходную зону на Бессарабке, которую бы город реализовал, если бы не наша огласка", — говорится в посте ОО в "Фейсбуке".

Общественные деятели обратили внимание, что полиция уже не первый год отказывается согласовывать организацию наземного перехода в районе станции метро "Университет" (проект победил на Общественном бюджете). Также силовики не согласовали переход и на перекрестке Скоропадского — Б.Васильковская и выделенную полосу для общественного транспорта на просп. Воздушных сил.

Фото — t.me/diy_kyiv

"Конечно, потому что это просто выход "обычных" людей из метро, которые хотят просто перейти на другую сторону улицы, а не в "дорогой, элитный ресторан". Ведь за организацию дорожного движения в городе, согласно законодательству, отвечают городские власти (разрабатывают схемы ОДР), а не Патрульная полиция (которая ее только согласовывает). И этот плохой прецедент нужно останавливать уже сейчас, пока организацией дорожного движения не начали вместо местных властей заниматься рестораны, бары и торговые центры", — отмечается в сообщении.

Что известно об "Аляске"?

Собственно заведение питания находится на "Стрельцах" в здании с номером 20/22. Заведение позиционирует себя как "гастрономическое пространство, объединяющее людей и атмосферу, а также сочетание блюд и напитков в увлекательную историю… это больше, чем ресторан: это стиль жизни".

По данным аналитической системы YouControl, ресторан принадлежит юридическому лицу ООО "Аляска Киев". Руководителем фирмы с уставным капиталом в 1 тыс. грн указана Юлия Миненко, а конечный бенефициар – Александр Черницкий.

Источник — YouControl

Примечательно, эта ООО входит в структуру "Мандарин Плаза Груп", ключевые лица которой — упомянутый выше Вагиф Алиев и Марина Дорохина. Mandarin Plaza Group развивает сеть торгово-развлекательных центров в столице. Так, в портфель группы входят ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall, ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ "Лесная", ТРЦ "Ипподром", а также БЦ "Парус" и жилой комплекс Diamond Hill. В некоторых из этих проектов Черницкий указан как руководитель.

Об Алиеве из многочисленных публикаций в СМИ также известно, что этот бизнесмен в 2000-х был соучредителем строительной компании KAN (в этой аббревиатуре буква "А" означала первую букву фамилии Алиева; другие совладельцы компании — Крапивин и Никонов), работал консулом России в Чернигове и области. В 2016 году предприниматель выкупил 50-процентную долю Дмитрия Фирташа в бизнес-центре "Парус" в центре столицы и погасил долг олигарха в 50 млн долларов. А через два года Алиев продал БЦ "Парус" скандально известному столичному застройщику Вадиму Столару.

В свое время Черницкий был помощником нардепов Атрошенко и Столара. Источник — YouControl

Также известно, что компания Алиева более десяти лет назад купила участок возле ТРЦ Ocean Plaza у Василия Хмельницкого. Алиев начал строить вторую очередь ТРЦ, рассчитывая в будущем выкупить Ocean Plaza и объединить два центра в один комплекс. В настоящее время Ocean Mall находится в стадии заморозки. А по некоторым оценкам, именно этот новый недострой мог частично повлечь за собой аварийную ситуацию в перегоне между станциями метро "Лыбедская" и "Демиевская", поскольку возводился с некоторыми нарушениями.

В рейтинге самых богатых украинцев Forbes за 2021 год Алиев занял 22 место с состоянием 460 млн долларов и второе – в рейтинге крупнейших рантье. По данным издания, тогда недвижимость принесла бизнесмену 61 млн долларов дохода.

Семиэтажный Mandarin Plaza на Бессарабке горожанам известен тем, что в этом ТРЦ расположены элитные брендовые магазины для "королевского шопинга".

Ключевые лица "Мандарин Плаза Груп". Источник — YouControl

Чем так необычна Alaska?

Ресторан тоже в основном ориентируется на состоятельных посетителей. Это следует из меню заведения. Платежеспособные гурманы здесь могут отведать, например, мясо крабов с соусом "Три икры" и домашним бриошем за… 3950 грн (для сравнения — минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн, а минимальная зарплата — 7100 грн ).

Ресторанное меню. Источник — alaskakyiv.com

Как вариант, в заведении можно попробовать лобстер "Термидор" за 6350 грн, заказать целого осьминога на гриле с запеченным беби-картофелем за 4200 грн (порция на 2-4 персоны) или плато морепродуктов почти за 5 тыс. грн. Барное меню тоже впечатляет: 40 миллилитров виски Chivas Regal 25 YO обойдется визитерам в 1880 грн. А бутылка коньяка Hardy Noces D’Albatre – в 126 500 грн.

Журналисты "Телеграфа" пытались связаться с руководительницей "Аляски" Юлией Миненко для получения комментария или прояснения ситуации, но ее телефон не отвечал.

В то же время издание направило официальные запросы по ситуации с "зеброй" в Патрульную полицию Киева и КГГА. Ответы правоохранителей и городских властей еще не поступали. О том, как будет развиваться ситуация вокруг перехода на Сечевых Стрельцов, читайте в наших публикациях на эту тему.

Ранее "Телеграф" писал, что на въезде в Киев на "зебре" сбили женщину-военную. Она несла службу на блокпосту и переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также сообщалось, что в Киеве виновную в смертельной аварии заключили под стражу: она оказалась внучкой непростого человека.