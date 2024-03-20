Розбивав серця дівчатам та заснував український флот: 10 фактів з життя гетьмана Івана Мазепи

20 березня — день народження буремного сина України

Іван Мазепа – один з найвидатніших гетьманів України. В Росії його демонізували. Ті, кому він допомагав, хто вивчав його історію і захоплювався постаттю — боготворили. Але Іван Мазепа був живою людиною — яскравою, потужною, талановитою і неоднозначною.

"Телеграф" вирішив нагадати 10 фактів з життя одного з найвідоміших українських гетьманів.

1.Здобув гарну освіту і знав вісім мов

Іван Мазепа мав благородне походження. Народився у селищі Мазепинці на Київщині 20 березня 1639 року. Батько Івана, Степан Мазепа, довгий час був білоцерківським отаманом. Тож не дивно, що хлопчик отримав козацьке загартування і гарну освіту. Спочатку він навчався в Києво-Могилянській академії. Провів три роки в Європі: Голландії, Італії, Німеччині та Франції, де вивчав досвід політичного та культурного життя розвинених держав.

Мазепа вільно володів багатьма іноземними мовами – польською, італійською, російською, німецькою, французькою, татарською та латиною.

2.Був вродливим і розбивав серця дівчатам

Сучасники свідчили, що Мазепа в юності був дуже вродливим – як і його мама. В нього закохувались і молоді дівчата, і досвідчені жінки. Гарних манер, уміння вести світську бесіду та переговори юний Мазепа навчився при дворі польського короля Яна ІІ Казимира. Він там служив пажем. Однак його врода занадто захопила дружину впливового магната Речі Посполитої. Конфлікт з ображеним чоловіком ледь не закінчився дуеллю, тож Мазепа повернувся до України.

Приблизно у 1668-1669 роках він одружився з вдовою Ганною Фридрикевич, яка була старша за нього і мала двох синів.

Існує розповідь про те, що у 70 років Мазепа закрутив роман зі своєю хрещеницею, 16-річною Мотрею Кочубеївною. Дівчина пішла від батька до Мазепи, але він, остерігаючись штурму свого замку в Гончарівці, відправив її назад.

Іван Мазепа в молоді роки розбив не одно жіноче серце

3. Був гетьманом рекордний термін – 22 роки

А якщо бути точними – 8081 день. Він отримав гетьманську булаву у 50 років і зміг утримувати її надзвичайно довго для свого статусу, для свого часу і для політичної ситуації, в якій йому доводилось лавіювати і приймати надскладні рішення.

Для порівняння: Петро Сагайдачний гетьманував 8 років, Богдан Хмельницький — 9, Кирило Розумовський — 14.

4. Заснував український флот

Щоб протистояти армії турків, Іван Мазепа за власні кошти створює перший військовий флот України – 600 човнів, 100 стругів, розташованих на Дніпрі.

5. Найвідоміший гетьман за межами України

Гетьман Іван Мазепа — найвідоміший в Європі та Америці гетьман України. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, 6 скульптур. Його іменем названо національний парк в Австралії. Про нього знято ряд кінострічок, у кожній з яких митці трактують образ неоднозначного і яскравого гетьмана по-своєму. Деякі українські стрічки про Мазепу заборонені в Росії.

6. Дав поштовх новому напрямку в українському мистецтві

Під час гетьманування Мазепи відзначається розквіт в Україні освіти, архітектури, літератури, філософії, теології. Видавалися твори українською мовою. Виник новий напрямок у мистецтві – українське, або мазепинське бароко.

Кожен гетьман вважав за честь опікуватись Києво-Печерською Лаврою. Іван Мазепа був одним із найвидатніших її ктиторів

7. Будував і реставрував десятки церков

За власні кошти Іван Мазепа збудував 12 церков в стилі українського бароко та реставрував 20 православних храмів на території всієї Гетьманщини.

Мазепа — один з найшанованіших ктиторів — покровителів Києво-Печерської Лаври, розмах його діяльності справді вражає.

Іван Мазепа своїм немалим коштом і воєнною передбачливістю звів навколо Верхньої території Лаври кам’яні оборонні мури з чотирма сторожовими баштами. Відреставрував Троїцьку церкву, що над головною лаврською брамою, та побудував нову кам’яну надбрамну церкву Всіх лаврських Святих. На останній було поміщено родинний мазепинський герб. Мазепа замовив великий дзвін для лаврських потреб і виділив кошти на зведення нової кам’яної дзвіниці.

8. Де знаходиться його могила не знає ніхто

Французький монах допоміг Мазепі розробити таємні рудники із золотою і срібною рудою в Полтавській області. Про багатства гетьмана ходили легенди. А у молдавському містечку Бендери шукачі скарбів 300 років шукали золоту карету, на якій гетьман ніби-то приїхав у це місто разом із швецьким королем Карлом ХІІ після розгромної битви під Полтавою.

Біля міста Бендери у селі Варниця, 21 або 22 вересня 1709 року Іван Мазепа помер і був похований. Хоча є версія, що його товариш Пилип Орлик таємно вивіз тіло гетьмана. Згодом Іван Мазепа нібито був перепохований у Галаці (нині Румунія). Через два роки османські мародери зруйнували могилу. Потім козаки перепоховали тіло гетьмана. Але де знаходиться його тіло і чи існує ключ до місця схову скарбів Мазепи — не знає ніхто.

Кожен художник бачив Мазепу по-своєму. Нам залишається крізь призму тих особистих фільтрів вдивлятись і намагатись уявити, зібрати для себе образ Гетьмана

9. У Лаврі відроджують пам'ять свого покровителя

Радянська влада та московська церква знищували будь-яку згадку про Мазепу і інших славних представників українського козацтва, що опікувались Лаврою. В тому числі — замальовували і збивали герби гетьманів.

Наразі до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", як розповідав "Телеграфу" його директор, Максим Остапенко, будуть повертати дух і пам'ять українських Гетьманів. І в першу чергу — Івана Мазепи. А от коли саме стартує екскурсія, присвячена пам'яті і історії діяльності Мазепи, коли можна буде пройтись Лаврою слідами великого Гетьмана — дивіться на сайті заповідника.

10. Дзвін Мазепи "заспівав" після повномасштабного вторгнення у 2022 році

У Софійському соборі знаходиться "брат" дзвона, який Гетьман подарував Києво-Печерській Лаврі – 13-ти тонний "Мазепа". Це найдавніший із збережених бронзових дзвонів України. Він був відлитий у 1705 році київським майстром Опанасом Петровичем за кошти і на замовлення самого гетьмана. Про це свідчить відповідний напис і герб Мазепи, якими прикрашений дзвін.

Дзвін "Мазепа" у Софії Київській мовчав впродовж 10 років, знову заспівав вже після повномасштабного вторгнення — 21 березня 2022 року, на честь дня народження гетьмана. А незабаром російські війська були відкинуті від Києва. Можливо, з часом Києвом ходитиме ще одна легенда — що саме голос дзвона Івана Мазепи допоміг відігнати нечисть зі святої Київської землі.