Усик показав світу шаблю Івана Мазепи ХVII сторіччя: в чому її унікальність і як вона виглядає

Шаблю привезли спеціально на бій Усика

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) захистив титули у поєдинку з ексчемпіоном світу британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Після перемоги Усик підняв над рингом історичний експонат — шаблю гетьмана Івана Мазепи. Її привезли до Ер-Ріяду спеціально на бій, передає "Телеграф".

Українець продемонстрував шаблю 17 століття уболівальникам. Додамо, що Усик присвятив перемогу над Ф’юрі своїй матері, а також усім матерям України. "Циганський король" від коментарів утримався і пішов із рингу.

Вздовж клинка шаблі є напис: "Усю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" З правого боку клинка зображені дві свічки, два ангели, а також коронована Богородиця з дитиною та гілочкою.

"Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона є зразком українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні й торгові відносини. Шаблю Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу", – розповів Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського.

Додамо, що на вечорі боксу у Саудівській Аравії виступили четверо українців. Раніше у 10-раундовому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім боксер Усика Даніель Лапін переміг за очками, здобувши другорядний чемпіонський пояс. Крім того, українець Сергій Богачук здобув дострокову перемогу.

Зазначимо, у першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який також пройшов у Ер-Ріяді, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. "Циганський король" тоді не визнав поразки, моментально активувавши опцію реваншу.