Разбивал сердца девушкам и основал украинский флот: 10 фактов из жизни гетьмана Ивана Мазепы

20 марта — день рождения яркого сына Украины

Иван Мазепа – один из величайших гетманов Украины. В России его демонизировали. Те, кому он помогал, кто изучал его историю и увлекался лисностью – боготворили. Но Иван Мазепа был живым человеком — ярким, мощным, талантливым и неоднозначным.

"Телеграф" решил напомнить 10 фактов из жизни одного из известнейших украинских гетманов.

1.Получил хорошее образование и знал восемь языков

Иван Мазепа имел благородное происхождение. Родился в поселке Мазепинцы Киевской области 20 марта 1639 года. Отец Ивана Степан Мазепа долгое время был белоцерковским атаманом. Не удивительно, что мальчик получил казацкую закалку и хорошее образование. Сначала он обучался в Киево-Могилянской академии. Провел три года в Европе: Голландию, Италию, Германию и Францию, где изучал опыт политической и культурной жизни развитых государств.

Мазепа свободно владел многими иностранными языками – польским, итальянским, русским, немецким, французским, татарским и латынью.

2.Был красивым и разбивал сердца девушкам

Современники свидетельствовали, что Мазепа в юности был очень красив – как и его мама. В него влюблялись и молодые девушки и опытные женщины. Хороший манер, умение вести светскую беседу и переговоры юный Мазепа научился при дворе польского короля Яна II Казимира. Он там служил пажом. Однако его красота слишком увлекла жену влиятельного магната Речи Посполитой. Конфликт с обиженным мужчиной чуть не закончился дуэлью, поэтому Мазепа вернулся в Украину.

Приблизительно в 1668-1669 годах он женился на вдове Анне Фридрикевич, которая была старше его и имела двух сыновей.

Существует рассказ о том, что в 70 лет Мазепа закрутил роман со своей крестницей, 16-летней Мотрей Кочубеевной. Девушка ушла от отца к Мазепе, но он, опасаясь штурма своего замка в Гончаровке, отправил ее обратно.

Иван Мазепа в молодые годы разбил не одно женское сердце

3. Был гетьманом рекордный срок – 22 года

А если быть точными – 8081 день. Он получил гетманскую булаву в 50 лет и смог удерживать ее очень долго для своего статуса, для своего времени и для политической ситуации, в которой ему приходилось лавировать и принимать сверхсложные решения.

Для сравнения: Петр Сагайдачный был при власти 8 лет, Богдан Хмельницкий – 9, Кирилл Разумовский – 14.

4. Учредил украинский флот

Чтобы противостоять армии турок, Иван Мазепа за свой счет создает первый военный флот Украины – 600 лодок, 100 стругов, расположенных на Днепре.

5. Самый известный гетьман за пределами Украины

Гетман Иван Мазепа – самый известный в Европе и Америке гетман Украины. Ему посвящено 186 гравюр, 42 картины, 22 музыкальных произведения, 17 литературных произведений, 6 скульптур. Его именем назван парк в Австралии. О нем снят ряд кинолент, в каждой из которых художники трактуют образ неоднозначного и яркого гетмана по-своему. Некоторые украинские фильмы о Мазепе запрещены в России.

6. Дал толчок новому направлению в украинском искусстве

Во время гетманства Мазепы отмечается расцвет в Украине образования, архитектуры, литературы, философии, теологии. Издавались произведения на украинском языке. Возникло новое направление в искусстве – украинское или мазепинское барокко.

Каждый гетман считал честью заниматься Киево-Печерской Лаврой. Иван Мазепа был одним из величайших ее циторов

7. Строил и реставрировал десятки церквей

За свои средства Иван Мазепа построил 12 церквей в стиле украинского барокко и реставрировал 20 православных храмов на территории всей Гетманщины.

Мазепа — один из самых уважаемых ктиторов — покровителей Киево-Печерской Лавры, размах его деятельности поражает.

Иван Мазепа за свои немалые средства и военную предусмотрительность возвел вокруг Верхней территории Лавры каменные оборонительные стены с четырьмя сторожевыми башнями. Отреставрировал Троицкую церковь над главными лаврскими вратами и построил новую каменную надвратную церковь Всех лаврских Святых. На последний был помещен семейный мазепинский герб. Мазепа заказал большой колокол для лаврских нужд и выделил средства на строительство новой каменной колокольни.

8. Где находится его могила не знает никто

Французский монах помог Мазепе разработать тайные рудники с золотой и серебряной рудой в Полтавской области. О богатствах гетмана ходили легенды. А в молдавском городке Бендеры кладоискатели 300 лет искали золотую карету, на которой гетман будто бы приехал в этот город вместе со шведским королем Карлом XII после разгромной битвы под Полтавой.

Возле города Бендеры в селе Варница, 21 или 22 сентября 1709 Иван Мазепа умер и был похоронен. Хотя есть версия, что его товарищ Филипп Орлик тайно вывез тело гетмана. Впоследствии Иван Мазепа якобы перезахоронен в Галаке (ныне Румыния). Через два года османские мародеры разрушили могилу. Затем казаки снова перезахоронили тело гетьмана. Но где находится его тело сейчас и существует ли ключ к кладу Мазепы — не знает никто.

Каждый художник видел Мазепу по-своему. Нам остается сквозь призму личных фильтров всматриваться и пытаться представить, собрать для себя образ Гетмана.

9. В Лавре возрождают память своего покровителя

Советская власть и московская церковь уничтожали любое упоминание о Мазепе и других славных представителях украинского казачества, которые заботились о Лавре. В том числе зарисовывали и сбивали гербы гетманов.

Пока в Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра", как рассказывал "Телеграфу" его директор, Максим Остапенко, будут возвращать дух и память украинских гетьманов. И в первую очередь – Ивана Мазепы. А вот когда именно стартует экскурсия, посвященная памяти и истории деятельности Мазепы, когда можно будет пройтись по Лавре по следам великого гетьмана — смотрите на сайте заповедника.

10. Колокол Мазепы "запел" после полномасштабного вторжения в 2022 году

В Софийском соборе находится "брат" колокола, который Гетьман подарил Киево-Печерской Лавре — 13-тонный "Мазепа". Это самый древний из сохранившихся бронзовых колоколов Украины. Он был отлит в 1705 году киевским мастером Афанасием Петровичем за средства и по заказу самого гетмана. Об этом свидетельствует соответствующая надпись и герб Мазепы, которыми украшен колокол.

Колокольный звон "Мазепы" в Софии Киевской молчал на протяжении 10 лет, и снова спел уже после полномасштабного вторжения — 21 марта 2022 года, в честь дня рождения гетьмана. А вскоре русские войска были отброшены от Киева. Возможно, со временем по Киеву будет ходить еще одна легенда — что именно голос колокола Ивана Мазепы помог отогнать нечисть со святой Киевской земли.