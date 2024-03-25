Київрада планує створити комунальне підприємство з виробництва безпілотників: що відомо

На КП виділять чотириста мільйонів гривень

З'явився проєкт рішення про створення комунального підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Підприємство підпорядковуватиметься Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Статутний капітал нового КП становитиме 400 мільйонів гривень. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, повідомляє Київська міська рада.

"Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України – місто-герой Київ", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про оборону України", "Про основи національного спротиву", а також Кодекс цивільного захисту України", — йдеться у проєкті рішення.

Створення нового підприємства є надзвичайно актуальним та нагальним у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ проти України. На початку війни ЗСУ відчували гострий дефіцит БПЛА, навіть розвідувальних. Використовувалися застарілі радянські моделі, які не відповідали сучасним вимогам.

"Від початку російської агресії ЗСУ бракувало навіть розвідувальних БпЛА. У 2014 році вони були змушені використовувати застарілі БпЛА ще радянських часів "Стриж" і "Рейс", що вже не відповідали вимогам сучасного поля бою. Подальший досвід бойових дій виявив потребу української армії в дронах і для розвідки та коригування артилерійського вогню, і для самостійного ураження захищених і важкодоступних точкових цілей", — пояснюється в проєкті.

Виробництво власних БПЛА значно зросло. Українські дрони не лише захищають нашу землю, але й атакують ворога у його ж країні.

"Наразі в Україні є близько 200 компаній, які займаються виготовленням безпілотних комплексів. Приблизно 50 з них вже пройшли всі процедури з отримання дозволу і постачають свої вироби до війська. Саме тому постає питання щодо створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради з виробництва безпілотних літальних апаратів", — повідомляється в мерії.

Раніше "Телеграф" писав, що українські дрони відкривають нові великі можливості для ведення економічної війни проти РФ, ураження російської інфраструктури та промисловості у набагато більших обсягах.