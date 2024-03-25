У Києві перекрили одну з важливих вулиць: подробиці
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Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут
У понеділок, 25 березня, у Печерському районі Києва буде перекрито рух вулицею Михайла Бойчука. Ситуація, що склалася, пов’язана з масованою ракетною атакою на столицю.
Попередньо, удар по столиці був завданий балістичним озброєнням. Про перекриття дороги повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.
Так, у Печерському районі Києва, на вулиці Михайла Бойчука, рух транспорту наразі ускладнено в обох напрямках.
Варто зазначити, що у мережі публікують фото після ракетного обстрілу у Дарницькому районі. Там пошкоджено приватний будинок уламком ракети у мікрорайоні Осокорки.
Після ліквідації наслідків ворожої атаки рух транспорту буде відновлено.
Внаслідок ракетної атаки на Київ уже відомо про п'ятьох постраждалих.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві неадекватні підлітки на авто провокували поліцію. Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.