У Києві перекрили одну з важливих вулиць: подробиці

Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут

У понеділок, 25 березня, у Печерському районі Києва буде перекрито рух вулицею Михайла Бойчука. Ситуація, що склалася, пов’язана з масованою ракетною атакою на столицю.

Попередньо, удар по столиці був завданий балістичним озброєнням. Про перекриття дороги повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Так, у Печерському районі Києва, на вулиці Михайла Бойчука, рух транспорту наразі ускладнено в обох напрямках.

Варто зазначити, що у мережі публікують фото після ракетного обстрілу у Дарницькому районі. Там пошкоджено приватний будинок уламком ракети у мікрорайоні Осокорки.

Рух перекрито вулицею Михайла Бойчука

Після ліквідації наслідків ворожої атаки рух транспорту буде відновлено.

Внаслідок ракетної атаки на Київ уже відомо про п'ятьох постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві неадекватні підлітки на авто провокували поліцію. Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.