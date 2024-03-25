Киеврада планирует создать коммунальное предприятие по производству беспилотников: что известно

На КП выделят четыреста миллионов гривен

Появился проект решения о создании коммунального предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов. Предприятие будет подчиняться Департаменту муниципальной безопасности КГГА.

Уставный капитал нового КП составит 400 миллионов гривен. Финансирование будет производиться за счет средств городского бюджета, сообщает Киевская городская рада.

"Нормативно-правовой базой в этой сфере правового регулирования являются законы Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О столице Украины – городе-герое Киев", "О статусе депутатов местных советов", "Об обороне Украины", "Об основах национального сопротивления", а также Кодекс гражданской защиты Украины", — говорится в проекте решения.

Создание нового предприятия чрезвычайно актуально и насущно в связи с полномасштабным вторжением РФ против Украины. В начале войны ВСУ испытывали острый дефицит БПЛА, даже разведывательных. Использовались устаревшие советские модели, не отвечающие современным требованиям.

"С начала российской агрессии ВСУ не хватало даже разведывательных БпЛА. В 2014 году они были вынуждены использовать устаревшие БпЛА еще советских времен "Стриж" и "Рейс", которые уже не отвечали требованиям современного поля боя. Дальнейший опыт боевых действий потребовал украинскую армию в дронах" и для разведки и корректировки артиллерийского огня, и для самостоятельного поражения защищенных и труднодоступных точечных целей", — поясняется в проекте.

Производство собственных БПЛА значительно выросло. Украинские дроны не только защищают нашу землю, но и атакуют врага в его стране.

"В настоящее время в Украине есть около 200 компаний, которые занимаются изготовлением беспилотных комплексов. Приблизительно 50 из них уже прошли все процедуры по получению разрешения и поставляют свои изделия в армию. Именно поэтому возникает вопрос создания коммунального предприятия исполнительного органа Киевской городской рады по производству беспилотных летательных аппаратов", — сообщается в мэрии.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские дроны открывают новые большие возможности для ведения экономической войны против РФ, поражения российской инфраструктуры и промышленности в гораздо больших объемах.