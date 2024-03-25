У Києві може бути гучно: городян закликають зберігати спокій

Не панікуйте і зберігайте самоконтроль

У понеділок, 25 березня, у передмісті столиці може бути гучно. Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, це працюють українські сапери.

Громадян просять зберігати спокій та не піддаватися паніці. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, у Вишгородському районі Київської області фахівці проводитимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Мешканців та гостей столиці просять зберігати спокій та не піддаватися паніці.

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що у Києві неадекватні підлітки на авто провокували поліцію. Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.