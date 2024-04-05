Оригінальна схема: аферисти прописувалися у Чорнобильській зоні, щоб отримати грошові виплати з бюджету (фото, відео)

Підозру у скоєнні злочину повідомили 24 фігурантам

Житомирські правоохоронці викрили масштабну злочинну схему отримання незаконних виплат із бюджету України. Як виявилося, шахраї прописувалися у Чорнобильській зоні на Київщині та отримували грошові "бонуси" від Пенсійного фонду.

Ці особи ніколи не проживали на територіях радіоактивного забруднення, а будинки, в яких вони були зареєстровані, виявилися непридатними для життя. Деталі гучної справи розповіли у прес-службі Національної поліції України.

Так, група осіб на Житомирщині налагодила масштабну злочинну схему отримання грошових виплат від держави. Зловмисники знаходили власників будинків у Чорнобилі (територія радіоактивного забруднення) та за "винагороду" пропонували їм прописати до себе деяких громадян.

Потім аферисти зверталися до обласного управління пенсійного фонду для нарахування їм виплат згідно із Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Для підтвердження права на виплати вони надавали документ про прописку.

Після відмови вони підключали юриста та зверталися з адміністративним позовом до суду.

Зловмисники отримали понад 1,5 мільйона виплат

Відповідно до рішення суду та Закону України пенсійний фонд зобов’язували нарахувати та виплатити підвищення до пенсії особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Таким чином шахраї отримали понад 1,5 мільйона гривень з бюджету України.

Правоохоронцям вдалося встановити та довести той факт, що дані громадяни ніколи не проживали та не проживають за місцем реєстрації на території Чорнобиля.

Будинки, в яких вони, нібито, проживали знаходяться в аварійному стані — вони занедбані та непридатні для проживання. Крім цього, в одному такому будинку було зареєстровано кілька десятків людей.

Будинки, в яких були прописані аферисти — це старі, занедбані споруди

Будинки, в яких були прописані аферисти — це старі, занедбані споруди

Вже зібрано докази щодо 24 осіб, яким за цією схемою нарахували виплат на загальну суму 1,5 мільйона гривень, і половину з цих грошей вони вже встигли отримати.

Правоохоронці зазначають, що до злочинної схеми було задіяно набагато більше людей — слідчі проводять комплекс заходів для встановлення повного кола осіб, які незаконно отримали кошти з держбюджету.

Усім 24 фігурантам повідомили про підозру у скоєнні шахрайських дій. Їм загрожує реальне ув’язнення.

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